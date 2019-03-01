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İki polise darp sanığına ilk duruşmada tahliye

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2019 17:34 | Son Güncelleme

BURSA Adliyesi'nde bir cinayet davasının tarafları arasında çıkan arbedenin ardından polis merkezine ifade vermeye giden iki emniyet mensubunu darbeden biri tutuklu 7 sanık, hakim önüne çıktı.

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA Adliyesi'nde bir cinayet davasının tarafları arasında çıkan arbedenin ardından polis merkezine ifade vermeye giden iki emniyet mensubunu darbeden biri tutuklu 7 sanık, hakim önüne çıktı. Bursa 24’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada savunma yapan tutuklu sanık Tolga Şen, ilk duruşmada tahliye edildi.
Geçen Ocak ayında Bursa 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen cinayet davasının tarafları arasında çıkan kavganın ardından polis merkezine ifade vermeye giden iki emniyet mensubu, çıkışta kavgaya karışan sanık yakınlarınca darp edildi. Polis memurlarını dövdükleri belirlenen 3'ü kadın 7 şüpheli gözaltına alındı. Olay sonrası gözaltına alınan 7 kişiden 3 kadın savcılık tarafından serbest bırakılırken, 4 şüpheliden Tolga Şen tutuklandı. S.Ş. İle H.D. adli kontrol ile serbest bırakıldı.
Bursa 24'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Tolga Şen, tutuksuz sanıklar T.Ş, H.D, H.Ş, S.Ş, S.S, Y.Ö. ve şikayetçi polisler M.A, İ.A, V.H, N.H. ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada savunması alınan tutuklu sanık Şen, olay günü bir cinayet davasının tarafları olan aile yakınlarının, polis tarafından darp edildiğini ileri sürerek, "Şikayetçi olmak için Çarşı Polis Merkezi'ne gittik. Annemle birlikte durakta duran polis İ.A.'nın yanına gittim. Neden anneme vurduğunu sordum, özür beklerken bana küfür etti, yumruk attı. Ben de refleksle yumruk salladım ama neresine geldiğini bilmiyorum. İddiaları kabul etmiyorum" diye konuştu. Diğer tutuksuz sanıklar ise, üzerlerini atılı suçlamayı kabul etmedi.
'OTOBÜS DURAĞINDA BEKLERKEN DARP ETTİLER
Müşteki Adliye Koruma Şube Müdür Yardımcısı kıdemli başpolis memuru İ.A. ise, adliye koridorlarında karşı tarafa ve polislere saldıran sanık yakınlarına biber gazıyla müdahale ettiklerini söyledi. İ.A., olay gününü şöyle anlattı:
"Biz olay günü görevimiz gereği adliyede kavga eden gruplara müdahale ettik. Aile yakınları o sırada biz polislere küfretti. Biz taraflara bir işlem yapmadık, müşteki olarak ifade vermek üzere Çarşı Polis Merkezine gittik. Meslektaşım M.A. ile ifadeyi verip karakol yanındaki durağa çıktığımızda arkamızdan Tolga Şen yaklaştı. 'Anama sövmüşsün' deyip direkt vurdu. O sırada 4 kişi de M.A'yı tutuyordu. Ailenin yakınlarından sanıkların da aralarında bulunduğu kalabalık grup bizi darp etti. Orada bizim önümüzü kesip planlı şekilde linç girişiminde bulundular. Kalabalıktan kurtulunca kaçan Tolga Şen'in peşine düştük. Sanık ayağı takılıp düşünce M.A. onu yakaladı. Karakol ekibi çok geç geldi, ailenin avukatı da biz darp edilirken izledi, Tolga Şen'i yakaladığımızda cep telefonuyla görüntü çekmeye başladı. Biz Şen'i ve tespit edebildiklerimizi karakola teslim ettik. Sanıklarla husumetim yok ben görevimi yerine getirdim, şikayetçiyim."
Diğer müştekiler de görevlerini yerine getirdiklerini, kavga eden gruba coplarla iterek müdahalede bulunduklarının adliye içindeki güvenlik kameralarına yansıdığını vurgulayarak, sanıklardan şikayetçi oldular. Müşteki avukatları, delillerin karartılması şüphesiyle diğer tutuksuz sanığın da tutuklanmasını talep etti. Mahkeme Başkanı kısa bir aranın ardından sanık Tolga Şen'in tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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