İki Rus diplomat Almanya'da "istenmeyen kişi" ilan edildi

cinayeti kapsamında iki Rusya Büyükelçiliği çalışanını "istenmeyen kişi" ilan etti. Kremlin ise Rus makamlarının söz konusu cinayete karıştığı iddialarını kesin bir dille reddediyor.Almanya Dışişleri Bakanlığı, bir Gürcistan vatandaşının Berlin'de öldürülmesi ile ilişkili olarak Rusya Büyükelçiliği'nin iki çalışanını "istenmeyen kişi" (Persona non grata) ilan etti. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "cinayetin aydınlatılması için üst düzeyden ve ısrarlı bir biçimde defalarca yapılan çağrıya rağmen, yeterince çaba göstermedikleri" için söz konusu şahıslar hakkında bu kararın alındığı bildirildi.

Söz konusu cinayetin ardından tutuklanan zanlının, cinayeti Rus makamlarının yönlendirmesi ile işlediği üzerinde duruluyor.

Rusya ise Berlin'in bu suçlamalarını kesin bir dille reddediyor. Konu ile ilgili bir açıklamada bulunan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, iddiaları "tamamen dayanaksız spekülasyon" olarak nitelendirdi. Alman medyasının konuyu bu yönde şişirdiğini ifade eden Peskov, ancak bunun olayların böyle geliştiği anlamına gelmediğini belirtti. Dimitri Peskov ayrıca, Rus makamlarının ciddi anlamda bu cinayet ile ilişkilendirildiğine de inanmadığını ifade etti.