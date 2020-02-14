İki Rus kadın koronavirüs karantinasından kaçtı!

Rusya şu ana kadar koronavirüs nedeniyle enfekte olan 2 kişiyi açıklamıştı. Virüse yakalanan hasta sayısının az olmasına rağmen yetkililer, çok ciddi önlemler alarak virüsün yayılmasını engellemek adına ülkeye Çin'den gelen yüzlerce insanı karantina altına aldı.

Farklı Rus hastanelerinde karantinaya alınan hastalar, izolasyon odalarının kötü koşulları, doktorlarla ilgili sorunlar ve karantina protokollerinden şikayetçi.

Karantina altındaki hastaneden kaçan kadınların, Rus turistlerin popüler tatil merkezi olarak tercih ettiği Çin'in Hainan bölgesinden geldiği belirtiliyor.

Kadınlardan birinin hastane penceresinden atladığı bir diğerinin ise elektronik kilidi devre dışı bıraktığı öğrenildi. Hastaneden kaçan kadınlardan biri instagram hesabından yaptığı paylaşımla yaşadıklarını anlattı.

Çin'in Hainan bölgesinden Rusya'nın Samara şehrine geldiklerinde çocuklarının öksürmeye ve ateşinin çıkmaya başladığını söyleyen Rus kadın, çocuğuna üst solunum yolu enfeksiyonu tanısı konulduğunu ve bir hastanede koronavirüs testi yapıldığını belirtti. Küçük çocuğun tedaviye olumlu yanıt verdiği ancak koronavirüs test sonuçlarının günlerce ertelendiğini ifade etti ve doktorları oğlu hakkında bilgi almaya çalışırken onu engellemekle suçladı.