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İki saat önce aldığı motosikletiyle kaza yaptı, ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2020 22:18 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da olaydan 2 saat önce aldığı motosikletiyle kaza yapan genç ağır yaralandı.

Afyonkarahisar’da olaydan 2 saat önce aldığı motosikletiyle kaza yapan genç ağır yaralandı. Yaralı gence olay yerinden geçen ambulanstaki sağlık ekibi yaptı.
Olay, Şuhut ilçe merkezi Gençlik Caddesinde meydana geldi. Alaaddin A. idaresindeki 03 PM 775 plakalı otomobil, A.B.’nin (16) kullandığı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan genç yere düşerek kanlar içinde kaldı. Kazayı gören çevredekiler durumu polise ve 112 Acil servise bildirerek yardım istedi. O esnada olay yerinde geçen ve hastaneye başka bir yaralı götüren sağlık ekibi olay yerinde durarak şahsa ilk müdahalesini yaptı. Yaralı genç daha sonra olay yerine gelen bir başka ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine yetiştirildi.
Olayın ardından yapılan incelemelerde ise A.B.’nin kaza yaptığı motosikleti ilçedeki bir bayiden ‘0’ kilometre olarak henüz 2 saat önce aldığı ortaya çıktı.
Kazanın ardından polis tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.

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