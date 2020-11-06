İki sağlık personeli ölümden döndü

Kütahya’nın Çavdarhisar Hastanesi’nde görevli 112 Acil Servisi ambulansı, Kütahya merkeze hasta bıraktıktan sonra dönüş yolunda alev alev yandı, iki sağlık personeli ölümden döndü.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya-Çavdarhisar yolu kireç rampası mevkiinde, Kütahya merkeze hasta bırakıp geri dönen Çavdarhisar İlçe Hastanesinde görevli 112 Acil Servisi ambulansı, aniden alev aldı. Ambulans şoförü ve yanındaki ekip arkadaşı hemen aracı kenara çekip kendilerini dışarı attılar. Aslanapa Belediyesi ve Kütahya Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen ambulans, hurda yığını haline geldi. Can kaybı olamayan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

