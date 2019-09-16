HABER

İki sanığa "uyuşturucu etkili hap" cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 13:50 | Son Güncelleme

Kayseri'de, kaldığı açık cezaevine uyuşturucu etkili hap sokmaya çalışırken yakalanan sanık ile hapı aldığı kişi, 4 yıl 2'şer ay hapis ve 8 bin 320'şer lira adli para cezasına çarptırıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, kaldığı açık cezaevine girerken uyuşturucu etkili hapla yakalanan sanık ile hapı aldığı kişiye 4 yıl 2'şer ay hapis ve 8 bin 320'şer lira adli para cezası verildi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuksuz yargılanan sanık İlhan Altundal ve başka suçtan açık cezaevinde bulunun Fatih Doğan ile avukatları hazır bulundu.

Sanıklardan Altundal savunmasında, rahatsızlığından dolayı renkli reçete ile satılan hap kullandığını, arkadaşı Doğan'ın, bel rahatsızlığı olduğunu söylemesi üzerine haplarından 2 kutuyu kendisine verdiğini anlattı.

Suçsuz olduğunu belirten Altundal, beraatini istedi.

Kaldığı açık cezaevine girerken hapla yakalanan Doğan ise "Cezaevine girerken, yanımda bulunan ilacı revircilere verilmek üzere görevlilere ben teslim ettim. Suç olduğunu bilmiyordum. Masumum, beraatimi istiyorum." dedi.

Savcı mütalaasında 2 sanığın da cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Altundal ve Doğan'a, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 4 yıl 2'şer ay hapis ve 8 bin 320'şer lira adli para cezası verdi.

Sümela Manastırı'yla ilgili tarihi sır! Bilinmeyen rahibe gerçeği ortaya çıktı Sümela Manastırı'yla ilgili tarihi sır! Bilinmeyen rahibe gerçeği ortaya çıktı
Vali Karaloğlu'ndan esnafa: Sızlanmak, şikayet etmek turist getirmezVali Karaloğlu'ndan esnafa: Sızlanmak, şikayet etmek turist getirmez
Otizm ve down sendromlu kardeşlerin hayalleri gerçek olduOtizm ve down sendromlu kardeşlerin hayalleri gerçek oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hapis cezası Kayseri Uyuşturucu ilaç satıcıları

En Çok Okunan Haberler

'Her an yeniden vurabiliriz!'

'Her an yeniden vurabiliriz!'

Trump'tan 'muhtemel bir saldırıya hazırız' mesajı

Trump'tan 'muhtemel bir saldırıya hazırız' mesajı

Adana'da 3 kişiyi öldüren zanlının 3 katlı evini yaktılar

Adana'da 3 kişiyi öldüren zanlının 3 katlı evini yaktılar

İpleri geren açıklama!

İpleri geren açıklama!

Sette dayak yedi! 'Gözü dönmüş amcadan...'

Sette dayak yedi! 'Gözü dönmüş amcadan...'

MasterChef'te Mehmet Şef'i çıldırtan hareket! Ceza verdi

MasterChef'te Mehmet Şef'i çıldırtan hareket! Ceza verdi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Diyarbakır Anneleri' açıklaması

'Diyarbakır Anneleri' açıklaması

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanı Akar, İran Savunma Bakanı ile görüştü

Bakan Akar'dan kritik görüşme

Ekrem İmamoğlu İBB Meclisi’nden 'personel ihalesi' için yetki aldı

İBB Meclisi'nden İmamoğlu'na 'ihale' yetkisi

BM'den son dakika Arakanlı Müslüman açıklaması!

BM duyurdu: Soykırım niyetiyle yapıldı

Tunceli'de öldürülen terörist, 2 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı saldırıda yer almış

Şehit askerlerin kanı yerde kalmadı! Etkisiz hale getirildi

Ağrı'da Nuh'un Gemisi'ne ait olduğu iddia edilen kalıntılar tehlike altında

Nuh'un Gemisi'ne ait kalıntılar tehdit altında

Sayıştay'dan belediyeler için temsil kararı

Sayıştay'dan belediyeler için temsil kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.