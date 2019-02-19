HABER

İki savaş uçağı havada çarpıştı! İşte o anlar

DÜNYA HABERLERİ  | 19.02.2019 10:59 | Son Güncelleme

Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait iki uçak havada çarpıştı.

Hindistan Hava Kuvvetleri'nin akrobasi elibi Surya Kiran'a ait iki uçak, Aero Hindistan Şovu kapsamında yaptıkları gösteri uçuşu sırasında havada çarpıştı.

2 (1)

Her iki uçakta bulunan üç pilot sağ olarak kurtuldu.

3

Buraya gelen büyüleniyor! Buraya gelen büyüleniyor!
Dünyanın en güvenli ülkesi açıklandı!Dünyanın en güvenli ülkesi açıklandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
savaş uçağı Hindistan India

En Çok Okunan Haberler

Çok sayıda asker hakkında gözaltı kararı!

Çok sayıda asker hakkında gözaltı kararı!

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

Böyle sokağa indiler! Herkes bu kararı konuşuyor

Böyle sokağa indiler! Herkes bu kararı konuşuyor

Çukur'a sürpriz transfer! Cumali aşık mı oluyor?

Çukur'a sürpriz transfer! Cumali aşık mı oluyor?

Teslim edilemeden hurdaya çıktı! Dikkat çeken açıklama

Teslim edilemeden hurdaya çıktı! Dikkat çeken açıklama

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Avrupa karıştı! Trump çağrı yaptı

Avrupa karıştı! Trump çağrı yaptı

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'

Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'

'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!

'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
130 zavallıya bakamayıp, öldürdüler

130 zavallıya bakamayıp, öldürdüler

Trump'ın başı bu kez belada!

Trump'ın başı bu kez belada!

Kayıp uçakla ilgili korkunç iddia: Saatlerce cesetlerle uçtu

Kayıp uçakla ilgili korkunç iddia: Saatlerce cesetlerle uçtu

Gazze'deki 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' gösterileri yeniden canlanıyor

Gazze'deki 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' gösterileri yeniden canlanıyor

Böyle sokağa indiler! Herkes bu kararı konuşuyor

Böyle sokağa indiler! Herkes bu kararı konuşuyor

Trump'tan Venezuela'ya üstü kapalı tehdit: Hayatlarını riske atıyorlar

İlk kez bu kadar keskin kelimeler kullandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.