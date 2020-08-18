İki şehirde daha 65 yaş üzerine ek kısıtlamalar yeniden devrede

Ankara'dan sonra Konya ve Tunceli'de de 65 yaş ve üzerindekiler belli saatlerde evde kalacak.Türkiye'de vaka sayılarının yeniden yükselmesi nedeniyle iki kentte daha 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlamaları getirildi. Ankara'dan sonra Konya ve Tunceli'de de 65 yaş üzeri belli saatlerde evde kalacak.

Türkiye'de koronavirüs vakalarının yeniden artış göstermeye başlaması üzerine daha önce esnetilen bazı kısıtlamalar yeniden uygulanmaya başladı. Pandeminin başında devreye sokulan ve daha sonra kademeli olarak kaldırılan 65 yaş ve üzerine yönelik sokağa çıkma kısıtlamaları üç kentte yeniden uygulanmaya başladı. Ankara'da Pazartesi gününden itibaren geçerli olan 65 yaş üzerine yönelik kısıtlamalar, Salı günü itibarıyla Konya ve Tunceli'de de yeniden yürürlüğe girdi.

Buna göre, söz konusu üç kentte 65 yaş ve üstü kişilerle kronik rahatsızlığı olanlar pazar yeri, alışveriş merkezi ile piknik alanı gibi kalabalık ortamlarda bulunamayacak, toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.

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