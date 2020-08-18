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İki şehirde daha 65 yaş üzerine ek kısıtlamalar yeniden devrede

18.08.2020 22:53 | Son Güncelleme

Türkiye'de vaka sayılarının yeniden yükselmesi nedeniyle iki kentte daha 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Ankara'dan sonra Konya ve Tunceli'de de 65 yaş ve üzerindekiler belli saatlerde evde kalacak.Türkiye'de vaka sayılarının yeniden yükselmesi nedeniyle iki kentte daha 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlamaları getirildi. Ankara'dan sonra Konya ve Tunceli'de de 65 yaş üzeri belli saatlerde evde kalacak.

Türkiye'de koronavirüs vakalarının yeniden artış göstermeye başlaması üzerine daha önce esnetilen bazı kısıtlamalar yeniden uygulanmaya başladı. Pandeminin başında devreye sokulan ve daha sonra kademeli olarak kaldırılan 65 yaş ve üzerine yönelik sokağa çıkma kısıtlamaları üç kentte yeniden uygulanmaya başladı. Ankara'da Pazartesi gününden itibaren geçerli olan 65 yaş üzerine yönelik kısıtlamalar, Salı günü itibarıyla Konya ve Tunceli'de de yeniden yürürlüğe girdi.

Buna göre, söz konusu üç kentte 65 yaş ve üstü kişilerle kronik rahatsızlığı olanlar pazar yeri, alışveriş merkezi ile piknik alanı gibi kalabalık ortamlarda bulunamayacak, toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.

Konya’da düğünlere kısıtlama

Bugün Konya Valisi Vahdettin Özkan başkanlığında toplanan Konya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karara göre 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanlar 10.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında ise evlerinde kalacaklar.

Konya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın; pazar yeri, alışveriş merkezi, piknik gibi alanlarında bulunmamaları, toplu taşıma araçlarını kullanmamaları kararlaştırıldı. 21 Ağustos'tan itibaren salon, sokak, köy ve kır düğünü gibi organizasyonların en fazla 50 kişilik ve nikah merasimi şeklinde düzenlenmesine, bu etkinliklerde mutlaka maske-mesafe-hijyen kurallarına uyumun sağlanmasına, ayrıca 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız ve 16 yaş altı vatandaşlarımızın (birinci derece yakını olanlar hariç) bu merasimlere katılmamasına karar verildi.”

Tunceli'de 900 TL ceza uyarısı

Tunceli'de Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında toplanan Pandemi Kurulu kentte vaka artışlarının önüne geçmek üzere yeni kararlar aldı. Toplantı sonrasında yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Maske takma zorunluluk şartlarının il ve ilçelerimizde devam etmesine, maske ve mesafe kurallarına riayet etmeyen vatandaşlarımıza Hıfzısıhha Kanununa göre 900 TL idari para ceza yazılmasına, ilimizdeki hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları ve 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorilerdeki oranı değerlendirildiğinde 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlaması getirilmesine bu kapsamda her gün saat 10.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, 65 yaş ve üzeri olan vatandaşlarımızın, sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı 10.00 ile 20.00 saatleri arasında 1. derece yakınları hariç düğün, kına, nişan, sünnet, cenaze, taziye, mevlit vb. merasimlere katılmalarına izin verilmemesi kararlaştırılmıştır.”

Eskişehir’de ücretsiz toplu taşımaya yeni düzenleme

Öte yandan Eskişehir'de de 65 yaş ve üzeri vatandaşların toplu taşıma araçlarıyla ücretsiz seyahat edebildikleri serbest kartların kullanım saatleri yeniden düzenlendi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu‘nun 65 yaş ve üzeri vatandaşların 17.00-19.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmamaları gerektiği konusunda tavsiye kararı aldığı belirtildi. Tavsiye doğrultusunda söz konusu saatlerde kartlar geçerli olmayacak. Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 65 yaş ve üzerindekilere gerekmedikçe evlerinden çıkmamaları tavsiyesinde bulundu.

DW/TY,SÖ

©️ Deutsche Welle Türkçe

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