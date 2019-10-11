HABER

İki şehit arkadaş aynı karede

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 16:52 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekâtı kapsamındaki operasyon sırasında Tel Rıfat’ta şehit olan Bozüyüklü Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen ile geçen yıl Irak’ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda şehit olan Bilecikli Piyade Uzman Çavuş Ünal Demir’in arkadaşlığı, birlikte çektirdikleri hatıra fotoğrafı ile ortaya çıktı.Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait üsse teröristler tarafından düzenlenen havan saldırısı şehitlerinden aslen Diyarbakır Erganili olan ve ailesi Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yaşayan Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen’in (30) ile 31 Mayıs 2018 günü Irak’ın kuzeyinde yürütülen operasyon sırasında, terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Bilecikli Piyade Uzman Çavuş Ünal Demir’in (24) arkadaş olduğu ortaya çıktı.Şehit arkadaşların Bilecik’in Bozüyük ilçesinde ikamet ederken, 20 ay önce bir kafeteryada çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

İki şehit arkadaş aynı karede

Barış Pınarı Harekâtı kapsamındaki operasyon sırasında Tel Rıfat’ta şehit olan Bozüyüklü Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen ile geçen yıl Irak’ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda şehit olan Bilecikli Piyade Uzman Çavuş Ünal Demir’in arkadaşlığı, birlikte çektirdikleri hatıra fotoğrafı ile ortaya çıktı.
Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait üsse teröristler tarafından düzenlenen havan saldırısı şehitlerinden aslen Diyarbakır Erganili olan ve ailesi Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yaşayan Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen’in (30) ile 31 Mayıs 2018 günü Irak’ın kuzeyinde yürütülen operasyon sırasında, terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Bilecikli Piyade Uzman Çavuş Ünal Demir’in (24) arkadaş olduğu ortaya çıktı.
Şehit arkadaşların Bilecik’in Bozüyük ilçesinde ikamet ederken, 20 ay önce bir kafeteryada çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğrafta iki şehidin beyaz tişört giydiği ve masada bulunan başka bir arkadaşlarının da onlara eşlik ettiği görülüyor. Diğer bir fotoğrafta ise; Ünal Demir’in Abdülhamit Bilgen ile öz çekim yaparken yer alıyor.
Piyade Uzman Çavuş Ünal Demir Bozüyük’ün Kovalıca Köyü’nde 1 Haziran 2018 günü 10 bine yakın kişinin katıldığı töreninin ardından toprağa verilirken, Abdülhamit Bilgen cenazesinin yarın Bozüyük Şehitliğine defnedileceği öğrenildi.

İki şehit arkadaş aynı karede

PARTNERGüzellikleriyle hafızalara kazınan en seksi fenomenlerGüzellikleriyle hafızalara kazınan en seksi fenomenler
Jongwoo, Kuzey ve Güney Kore arasındaki askersiz bölgeyi anlattıJongwoo, Kuzey ve Güney Kore arasındaki askersiz bölgeyi anlattı
Sümeyye Erdoğan Bayraktar: Kadınlara yönelik şiddet tüm dünyada bir insanlık suçudurSümeyye Erdoğan Bayraktar: Kadınlara yönelik şiddet tüm dünyada bir insanlık suçudur
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da doktorlar birbirine girdi! 1 ölü, 1 gözaltı

İstanbul'da doktorlar birbirine girdi! 1 ölü, 1 gözaltı

Putin'den harekatla ilgili ilk açıklama

Putin'den harekatla ilgili ilk açıklama

Dev şirket resmen satıldı! İşte yeni sahibi...

Dev şirket resmen satıldı! İşte yeni sahibi...

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

'Koordinatları SDG’ye gönderildi. Birazdan bombalanacaklar'

'Koordinatları SDG’ye gönderildi. Birazdan bombalanacaklar'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'nda 1 asker şehit

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

Son dakika! Mardin'in Nusaybin ilçesinde havanlı saldırı: Çok sayıda yaralı var

Nusaybin'e havanlı saldırı: Çok sayıda yaralı!

Suriyeliler İstanbul'da toplandı! Barış Pınarı Harekatı mesajı

Suriyeliler İstanbul'da toplandı! Barış Pınarı Harekatı mesajı

Teröristlerin kirli oyunu! Kiliseden saldırıyorlar

Teröristlerin kirli oyunu! Kiliseden saldırıyorlar

Bakırköy'de aracın üzerine vinç parçası düştü: 2 yaralı

Bakırköy'de akılalmaz kaza! Faciadan dönüldü

Kayseri'nin Sarız ilçesi belediye binasında pompalı dehşeti!

Belediye binasında pompalı dehşeti! Kurşun yağdırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.