İki şehrin "Cağ Kebabı” tartışması

Kayseri ve Kastamonu arasında yaşanan pastırma tartışmasına, cağ kebabı da eklendi. Artvinliler, cağ kebabının Artvin’de doğduğunu ve en iyi kebabı kendilerinin yaptığını iddia etti. Bunun üzerine Erzurumlular ise çağ kebabının iki şehirde de olduğunu ama çağ kebabını meşhur eden yerin Erzurum olduğunu söyledi.

Bilecik’te, Karadeniz Günleri kapsamında kurulan yöresel ürünler pazarında, bir Artvinlinin “Cağ kebabı bizde doğdu. Patentini Erzurumlular aldı. Bizim olduğunu herkese ispat edeceğiz” demesi üzerine Erzurumlular bu çıkışa tepki gösterdi. Cağ kebabın ismini dahi Erzurum’da aldığını ifade eden vatandaşlar Cağ Kebabını kimseye vermeyeceklerini belirtti.

"Cağ kebabın mucidi” lakabıyla tanınan ünlü cağ kebapçı Kemal Koç ise Cağ Kebabına ilk ismini veren kişinin kendisi olduğunu ve Cağ Kebabının ilk olarak Erzurum’da meşhur olduğunu ifade ederek, “Cağ kebabı Osmanlıdan kalma bir kebap. Bu Erzurum’un ve Artvin’in köylerin de yapılıyordu. Erzurum’da Tortum, Oltu, Şenkaya gibi ilçelerde Artvin’in ise Yusufeli ilçesinde yapılan bir kebaptı. Bu kebap meşhur bir kebap değildi o dönem. O dönemde buna bico derlerdi. Ben 1982 yılında burada bir otelin altına yer alan bir kömürlüğü tuttum ve oraya bir kebapçı açtım. Camına da ’Meşhur Tortum Kebabı Cağlı’ yazdım yani tabakta değil cağda anlamında. O zaman hiçbir ilde cağ kebabı adında geçmiyordu bu kebap. Bu kebabı ben 3 yıl içerisinde meşhur ettim. Bu kebabı, Cağ Kebabı olarak Türkiye’ye ve Dünya’ya yaydım. Ben bu kebabı meşhur edince bizim şehrimizin ilçeleri Tortum, Oltu ve Şenkaya Cağ kebabı bizim demeye başladı. Aslında bu kebap hepimizin kebabı. Patentini bizim Oltulular aldı. Şimdi Artvinliler de bizim diyor. Onların Yusufeli ilçesinde de yapılıyor ama Cağ Kebabının meşhur olduğu yer Erzurum’dur ve Cağ Kebabı Erzurum’undur” dedi.

Koç, ayrıca kebap yüzünden iki şehrin kavga etmemesi gerektiğini de kaydederek, "Kebabı Artvin yapmıyor değil, onlar da yapıyorlar. Ama bu kebap burada meşhur oldu ve burada yapıldı. Ben Cağ Kebabı sayesinde ’Yılın Altın Adamı’ ödülünü aldım. Artvinlilere bir şey demiyorum, bir kebap yüzünden kavga etmeye gerek yok. Doğru neyse onu söylememiz lazım” diye konuştu.

