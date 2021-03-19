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  4. İki süper güç arasında ipler gerildi! İlk açıklama geldi

İki süper güç arasında ipler gerildi! İlk açıklama geldi

19.03.2021 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çinli diplomat: "ABD'nin Çin'e üst perdeden konuşma yetkisi yok"

İki süper güç arasında ipler gerildi! İlk açıklama geldi

Çin Komünist Partisi Merkezi Komitesi Dışişleri Ofisi Direktörü Yang Cieçı, ABD'nin kazananı olmayan oyun oynama zihniyetini değiştirmesi ve ulusal güvenlik kavramını iki ülkenin normal ticari alışverişlerine müdahale etmek için istismar etmemesini umduklarını belirterek, "ABD’nin Çin'e üst perdeden konuşma yetkisi yoktur." dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yang ve Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD’nin Alaska kentinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile yaptıkları görüşmede Washington yönetiminin Çin'i hedef alan politikalarına tepki gösterdi.

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Yang, iki ülkenin yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele, iklim değişikliği gibi alanlarda birçok kez ortak çaba harcadığının altını çizerek, ABD’nin kazananı olmayan oyun oynama zihniyetini değiştirmesi, kendi iç yasalarına göre başka ülkeleri yargılama gibi yanlış yöntemleri terk etmesi ve ulusal güvenlik kavramını iki ülkenin normal ticari alışverişlerine müdahale etmek için istismar etmemesini umduklarını belirtti.

"Tayvan, Hong Kong Özel İdari Bölgesi ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nin tümünün Çin’in toprak bütünlüğünün ayrılmaz bir parçası olduğunu" ifade eden Yang, "Çin, ABD’nin, iç işlerine müdahale eden hareketlerine karşı kesinlikle karşı çıkıyor, bu konuda karşılık vermeye devam edecek. ABD'nin Çin'e üst perdeden konuşma yetkisi yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Vang da "ABD’nin Çin’in iç işlerine müdahale eden zorba tavrını tamamen terk etmesi gerektiğini ve bu kronik hastalığını düzeltmesi gerektiğini" dile getirdi.

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GERGİN GÖRÜŞME

ABD'nin 17 Mart'taki Hong Kong yaptırımı kararıyla görüşme öncesindeki bu hareketinin normal bir misafir ağırlama yöntemi olmadığını dile getiren Vang, "Eğer ABD isterse biz ABD ile birlikte karşılıklı saygı temelinde görüş alışverişinde bulunabiliriz, bu konuda ortak sorumlulukları yüklenebiliriz ve yapmamız gerekenleri yaparız."diye konuştu.

İki ülke diplomatları arasında gergin geçen görüşmenin ardından Çin basınında, Çinli diplomatların ABD'nin küçümseyen tavırlarına dair karşı atak yaptıklarına, ortak zeminin bulunmasının zor olduğuna dikkat çekildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çin

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