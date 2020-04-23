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İki Suriyeli işkence iddiasıyla yargılanıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 23.04.2020 14:51 | Son Güncelleme

Suriye’nin başkenti Şam’da bir cezaevinde işkence yaptıkları iddia edilen Suriyeli iki eski istihbarat görevlisi Almanya’da yargılanmasına başlandı.

Eski istihbarat görevlileri, insanlığa karşı suç işlemekle suçlanıyor.Suriye’de devlet adına işkence yapmakla suçlanan Suriyeli iki eski istihbarat görevlisi hakkında açılan davanın görülmesine bugün Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde başlandı. Federal Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, "İnsanlığa karşı suç işledikleri gerekçesiyle Esad rejimi mensuplarına karşı dünya genelinde açılan ilk dava" ifadesi kullanıldı. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, iç savaşın yaşandığı ülkedeki işkence mekanizmasından sorumlu tutuluyor.

Suriyeli sanıklar 57 yaşındaki Enver R. ve 43 yaşındaki Eyad A., Almanya’ya kaçmalarının ardından mağdur olduklarını iddia eden kişiler tarafından tanınmış ve Şubat 2019’da Berlin ve Rheinland-Pfalz eyaletlerinde yakalanmıştı.

İnsanlığa karşı suç işlemekle suçlanıyorlar

İddianamede Enver R., insanlığa karşı suç işlemekle suçlanıyor. Suriye’nin başkenti Şam’da istihbarat servisine ait cezaevinde yöneticilik görevinde bulunduğu belirtilen Enver R. 58 cinayet, tecavüz ve ağır cinsel istismardan sorumlu tutuluyor. Enver R.’nin 2011 ile 2012 yıllarında en az 4 bin kişiye ağır işkence yapılmasından sorumlu olduğu ve en az 58 tutuklunun bu işkencelerin sonucunda öldüğü belirtiliyor.

Şam’daki cezaevinin bir çalışanı olduğu belirtilen Eyad A. ise insanlığa karşı işlenen suçlara yardım etmekle suçlanıyor. A.’nın, insani olmayan koşullara sahip, işkence yapılan bu cezaevine en az 30 göstericiyi getirdiği iddia ediliyor. İddianamede, A.’nın bu insanların gözaltına alınması sırasında, cezaevinde sistematik olarak işkence yapıldığını bildiği öne sürülüyor.

İlgili iddianamede, cezaevinde ağır fiziksel ve psikolojik olarak kötü muamele yapıldığı ifade ediliyor. Kurbanların darp edildiği, tekmelendiği ve elektroşok uygulandığı belirtiliyor. Ayrıca cezaevinin çok dolu olduğu, mahkumların oturma veya yatma imkanın bulunmadığı da iddianamede öne sürülen suçlamalar arasında.

Her iki sanığın avukatları, müvekkillerine yöneltilen suçlamalar hakkında dava öncesinde açıklama yapmadı. İşkence mağdurlarının da davaya müdahil olarak katılması bekleniyor. Ağustos ayı ortasına kadar sürmesi beklenen davada 24 duruşma yapılması öngörülüyor.

AFP,dpa / JD,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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