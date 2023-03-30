İki tarih öne çıktı, CHP'den açık kapı! İşte Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesini perde arkası: Kemal Bey bize yakışmaz dedi

Türkiye, adım adım seçimlere gidiyor. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler siyasetin gündemini hareketlendirdi. Millet İttifakı'nın adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ziyaret edip etmeyeceği merak ediliyordu. Siyaset kulislerini hareketlendiren görüşme dün, gerçekleşti.

Görüşme sonrası açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "İşin özeti Halil İbrahim sofrasını genişletmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin sorunlarına ben ne kadar duyarlıysam, sayın İnce de o kadar duyarlı" dedi. "İlkeler etrafında bu memleketi ayağa kaldırabiliriz" diyen İnce ise 'Adaylıktan çekilecek misiniz?' sorusuna "Hayır öyle bir şey demedim. Biz döne döne Köroğlu gibi savaşıyoruz" yanıtını verdi.

Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Sibel Erdem, İnce ve Kılıçdaroğlu arasında gerçekleşen görüşmenin perde arkasını aktardı. Erdem, CHP'nin İnce ve Memleket Partisine açık kapı bıraktığını ve 31 Mart ile 9 Nisan tarihlerinin kritik önemde olduğunu aktardı.

Erdem görüşmeyle ilgili şunları aktardı:

"KAMERALAR KARŞISINDA YAPILAN AÇIKLAMA İÇERDEKİNE GÖRE DAHA SİYASİYDİ"

"Dün kritik bir görüşmeydi. Aslında belki de Cumhurbaşkanı aday sayısını belirleyecek bir görüşmeydi. En azından beklenti o yöndeydi ama görüşmenin içeriği kamuoyunun beklediği çerçevede gerçekleşmedi. Görüşme daha çok bir nezaket çerçevesinde gerçekleşti. Görüşme sonrasında İnce, yola devam mesajı verdi. Görüşmeye katılan kurmaylarla da konuştum görüşme sonrasında. Onlardan aldığım bilgi, izlenim ve kameralar karşısında yapılan açıklamaya baktığımda aslında kameralar karşısında yapılan görüşme, içerdeki görüşmeye göre daha siyasiydi.

Kılıçdaroğlu, deprem bölgesini ve Türkiye'nin sorunlarını konuştuklarını ifade etti. 'Halil İbrahim sofrasını büyütmeye ve birlikte olmaya çalışıyoruz' ifadesini kullandı. İnce ise 'İttifaklar ilke ittifakı olmalı, Atatürk'ü tartışmayız. Terör örgütlerine mesafeliyiz. İlkelerimizden taviz vermeyiz, Erdoğan gitmeli' ifadelerini kullandı. Bu cümlenin ardından İnce'ye 'Adaylıktan çekilecek misiniz?' sorusu da yönetildi. Bunun üzerine ise İnce 'Böyle bir şey demedim' karşılığını verdi. Yani Cumhurbaşkanı adaylığını sürdürdüğünü söyledi.

İNCE OY ORANINI AÇIKLADI

İnce daha sonra bir televizyon programında merak edilen soruları yanıtladı. Orada yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun kendisinden bir destek istemediğini ve bir teklif getirmediğini söyledi. Ayrıca, seçimde oyların bölüneceği, belki de seçimlerin ikinci tura kalacağı yönelik eleştirilere de yanıt verdi. Bu eleştirilere katılmadığını söyleyen İnce, oy oranının yüzde 16 civarında olduğunu iddia etti ve yürüteceği kampanya ile bunu daha da artıracağını savundu.

İNCE'NİN SÖZLERİ GÜNDEM OLDU! '2018 YILINA ATIF YAPTI' İDDİASI

En çok dikkat çekilen ve tartışılan konulardan biri de İnce'nin kameralar karşısında kullandığı ifadeler oldu. Hoşgeldiniz, Güle güle... Bu neden dikkat çekti? Bunun nedeni 2018 yılında İnce'nin CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edildiği toplantıda Kılıçdaroğlu'nun İnce'yi kürsüye çağırırken 'Gel bakalım Muharrem' şeklinde bir ifade kullanmıştı. İnce'nin açıklaması Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine gönderme olarak yorumlandı. İnce'nin dün televizyon programında yaptığı beyanlar var. İnce'ye bu soru yöneltildi ve İnce bu yorumlara katılmadığını söyledi. Hatta 'Bunu bilerek, düşünerek söylemedim. Art niyetle söylenmiş bir söz değil' dedi. Kendisinin bir rövanşist ve intikamcı bir yaklaşımının olmadığını söyledi. Burada beyan esastır demek lazım. Bunun altında gerçekten böyle bir hesap var mıydı, yok muydu? Sosyal medyada böyle yorumlandı ama İnce böyle bir karşılık verdi.

CHP'den İnce'ye ne bir teklif gitti, ne de Kılıçdaroğlu'nun 'Beni destekler misiniz?' gibi bir ifadesi oldu. Görüşmede İnce ve Memleket Partisi 'Sizinle yol yürümeye hazırız' mesajını da vermedi. Herkesin kendi yoluna devam edeceğinin sinyali verilmiş oldu.

CHP'DEN AÇIK KAPI

Peki, CHP'den neden bir teklif gitmedi? Dün bu soruyu CHP'li kurmaylara da ilettim. Konuştuğum CHP'li bir yönetici, 'İmza toplamış, aday olmuş birine sen çekil demek doğru olmazdı. Kemal Bey, ne kendisine ne de karşı tarafa yakıştırırdı' değerlendirmesini yaptı. Konuştuğum kaynak sonrasında 'Biz soframızı genişleterek yolumuzu yürümeye devam edeceğiz' dedi. Bir yandan da açık kapı bırakılmış gibi de görünüyor. Özetle CHP'de birleşmeyi ve birlikteliği seçmen sandıkta kendisi sağlayacak. Biz kendimize güveniyoruz ama bizimle yol yürümek isteyene kapımız açık mesajı veriyor CHP tarafı.

İNCE 'MÜZAKERE EDERİZ' DEMİŞTİ

İnce bir teklif gelseydi bunu müzakere etmeye hazır mıydı? Evet açıktı. Bunu görüşme öncesi Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi'ye yaptığı açıklamayla ifade etmişti. 'Bir teklif gelirse bunu müzakere ederiz' demişti.

İKİ TARİH ÖNE ÇIKTI

Peki, her şey bitti mi? Bundan sonra ne olacak? Siyasette 24 saat uzun bir zaman. Görüşme sonrasında her iki tarafın kurmayları da bunu hatırlatmıştı ama seçim takvimine ve bu takvimin sıkışıklığına baktığımız zaman aslında 24 saat bile kalmadı. Yarın 31 Mart ve yarın kesin aday listesi ilan edilecek. İnce'ye bir teklif götürülecekse ve İnce bunu değerlendirip kararını verecekse bunun için artık önümüzde sınırlı saatler var. İnce, yarından sonra adaylıktan çekilse dahi oy pusulasında yer alacak ama bu İnce'nin 31 Mart sonrasında çekilmeyeceği anlamına gelmiyor. Çekilebilir ama oy pusulasında yer alacağı için amaç hasılı olmayabilir. Seçmenin kafası karışabilir, verilen oylar boşa gitmiş olabilir. Bu nedenle amaca hasıl olamayacağı ifade ediliyor. Bir yandan 31 Mart, bir yandan 9 Nisan kritik. YSK'ya milletvekili adaylarının verileceği o tarih kritik. Bunun nedeni de şu İnce eğer adaylıktan çekilmesi durumunda çeşitli formülasyonlar dile getirilmişti; bakanlık, Cumhurbaşkanı yardımcılığı gibi... Ben bu formüle çok imkan vermiyorum ama tabi bu benim görüşüm. Siyasette de çok kesin konuşmamak lazım.

6'lı masaya bu saatten sonra İnce ve Memleket Partisi'nin eklenmesi pek gözükmüyor. Masa içerisinden ve İYİ Parti'den İnce ile birlikte hareket edilmesi yönünde sıcak ve olumlu mesajlar gelmişti. Dün, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, bundan sonra İnce ile kararın masa tarafından değil, Kılıçdaroğlu ve CHP tarafından verileceğini belirmişti. Bundan sonrasına ilişkin bir iş birliği doğacaksa İnce ve Memleket Partisi'nin milletvekili seçimlerine yönelik iş birliği yapması demek. Bundan sonra belki İnce ve Memleket Partili bazı isimlere milletvekilliği adaylığı teklif edilebilir. Bunun için 9 Nisan'a kadar zaman var, bir yandan da kritik 31 Mart. O yüzden çok fazla zaman kalmadı."



