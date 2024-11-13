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İki telefonda aynı WhatsApp hesabı nasıl kullanılır? İki telefonda aynı WhatsApp hesabı kullanılır mı?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
11.11.2024 18:33
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Dijital dünyadaki yenilikler sayesinde birçok farklı iletişim uygulaması insan hayatına girmiştir. Bu iletişim uygulamalarından biri WhatsApp denilen, ülkemizde 2010 yılından bu yana yaygın olarak kullanılan uygulamadır. İnsanlar mobil cihazlarına bu uygulamayı yükleyerek anlık olarak mesajlaşabilmektedir. WhatsApp bünyesinde çeşitli özellikler mevcuttur. Bu özelliklerden biri de aynı hesabın iki farklı mobil cihazda açılabilmesidir. Peki, iki telefonda aynı WhatsApp hesabı nasıl kullanılır?

İki telefonda aynı WhatsApp hesabı nasıl kullanılır? İki telefonda aynı WhatsApp hesabı kullanılır mı?

İnternet üzerinden anlık haberleşmek için kullanılan birçok farklı uygulama vardır. Bu uygulamalardan biri dünya genelinde de yaygın olarak kullanılan WhatsApp uygulamasıdır. Bu uygulama daha çok mobil cihazlarda kullanılsa da bilgisayarlara da indirilip kullanılabilmektedir. Günümüzde birçok kişinin birden fazla akıllı cep telefonu vardır. Bu durum iki telefonda aynı WhatsApp kullanma gereksinimi de beraberinde getirmektedir.

İki telefonda aynı WhatsApp hesabı kullanılır mı?

İnternet kullanıcılarının birbirleriyle iletişime geçmesinde büyük bir role sahip uygulamalardan biri WhatsApp Messenger uygulamasıdır. Bu uygulama sayesinde insanlar birbirleri ile yazılı iletişim kurabilmekte, arayabilmekte, sesli mesaj veya sesli video gönderebilmektedir. WhatsApp uygulaması içerisinde kullanıcıların çok sık kullandığı çeşitli özellikler mevcuttur. Bu özelliklerden biri de iki telefonda aynı WhatsApp hesabının kullanılabilmesidir. Pek çok kişi iki ayrı akıllı cep telefonuna sahiptir. Bu mobil cihazlardan biri özel hayatta kullanılırken diğeri ise iş hayatı için tercih edilmektedir. İki telefonda aynı WhatsApp iPhone mobil cihazlarda ve Android mobil cihazlarda kullanılabilmektedir.

İki telefonda aynı WhatsApp hesabı nasıl kullanılır?

Mobil cihazlarda çok sık tercih edilen haberleşme platformlarının başında Whatsapp platformu gelmektedir. Cihazlarda bu uygulamayı açabilmek için bir cep telefonu numarasına ihtiyaç vardır. Cep telefonu numarası ile doğrulama yaparak bu uygulamaya kolayca giriş yapılabilmektedir. İki mobil cihaza sahip olan kimi kullanıcıların bir telefonu Android işletim sistemine sahipken diğeri ise iPhone model olabilmektedir. İki telefonda aynı WhatsApp Android akıllı cep telefonlarına da yüklenebilmektedir.

Popüler anlık mesajlaşma uygulamaları arasında yer alan WhatsApp, birçok farklı özelliği kullanıcılara sunmaktadır. Bu bağlamda iki telefonda aynı WhatsApp hesabı kullanmak isteyen kişilerin izlemesi gereken adımlar şu şekildedir:

  • Öncelikli olarak her iki mobil cihaza da WhatsApp uygulamasını indiriniz.
  • Ardından ikinci cihazda bu uygulamayı açınız ve cep telefonu numarasının yazılmasını istendiği kısma kadar ilerleyiniz.
  • Numara girme ekranı karşınıza çıktığında sağ üst kısımda bulunan üç nokta üst üste bölümüne tıklayınız.
  • Karşınıza çıkan ekrandan “Cihazı Bağla” kısmına tıkladığında “Karekod” sayfası ekrana düşecektir.
  • İkinci cihazı bırakıp ilk cihaza dönerek WhatsApp uygulamanızı açınız ve üç nokta üst üste olan alana tıklayınız.
  • Ardından “Bağlı Cihazlar” bölümüne giriş yapınız.
  • Bu bölümde “Cihazı Bağla” seçeneğini seçiniz.
  • Bu seçeneğe dokunduğunuzda mobil cihazın kamerası açılacaktır.
  • Kamera aracılığı ile ikinci mobil cihazda karşınıza çıkan karekodu okutunuz.
  • Karekod okutması başarılı olduğunda ikinci cihazınızda da ilk cihazdaki hesabınızı açmış olacaksınız.
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Anahtar Kelimeler:
whatsapp akıllı cep telefonu
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