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İki teyze 6 milyonluk arazileri sahte belgeyle 2,5 milyona sattı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2019 13:19 | Son Güncelleme

Muğla’nın Datça ilçesinde 6 milyon değerindeki 5 araziyi sahte belgelerle 2,5 milyona satan 2 yaşlı kadının da aralarında bulunduğu 14 kişilik şebeke çökertildi.

Muğla’nın Datça ilçesinde 6 milyon değerindeki 5 araziyi sahte belgelerle 2,5 milyona satan 2 yaşlı kadının da aralarında bulunduğu 14 kişilik şebeke çökertildi. Sahte belgelerle küs olan iki kız kardeşin yerine geçen yaşlı kadınların, tüm işlemler boyunca küs rolü yaptıkları belirlendi.
Datça’da meydana gelen ve filmlere konu olabilecek dolandırıcılık olayı, bir emlakçının daha önce 900 bin lira teklif ettiği arazinin aynı zamanda komşusu da olan kişi tarafından 500 bin liraya satıldığını öğrenmesiyle ortaya çıktı. Emlakçı komşusunun, arazisini ‘niye ucuza sattığını’ sorması üzerine tapuya giden mağdur, denize sıfır milyonluk arazisi için kısa bir süre önce İlçe Tapu Müdürlüğünde satış yapıldığını öğrenince İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.
Datça Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında olayı araştıran polis ekipleri, İzmir ve Manisa’da yaşayan iki yaşlı kız kardeşe ait olan 5 ayrı arazi için 31 Ocak 2019 tarihinde 3 ve 8 Şubat tarihinde ise 2 olmak üzere 2,5 milyon TL değerinde 5 ayrı şüpheli satış gerçekleştirildiğini tespit etti. Tapu müdürlüğündeki güvenlik kameraları ve şehir polis kameraları olmak üzere 15 kamera kaydını saatler boyunca titizlikle inceleyen polis ekipleri, ilçeye gelerek sahte evrakla satış yapan 8 şüpheliyi belirledi. Fiziki ve teknik takiple olayın aydınlatılmasıyla birlikte mağdurlarla birlikte, emlakçılara aracılık eden 6 kişi, dolandırıldıkları gerekçesiyle şikayetçi oldu.

İki özel ekip şebekeyi çökertti
Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 2 özel ekip, ilçeye gelen 8 şüphelinin yanı sıra şebekenin 7 üyesinin daha kimliklerini belirledi. Datça’dan şebekenin çökertilmesi için Ankara ve İstanbul’a giden özel ekipler, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla F.T. (58) ve M.A. (67) isimli kadınlarla Z.D. (56), M.A. (42), H.G. (44), T.İ. (65), D.Y. (54), M.A. (43) isimli 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Mağdurların özel hayatlarını araştırdılar
Datça’ya getirilen zanlılar arasında bulunan F.T. ve M.A. isimli kadınların, İzmir ve Manisa’da yaşayan iki mağdur kız kardeşin özel hayatlarını araştırdıkları, kardeşlerin küs olduklarının çevrelerinde bilinmesi nedeniyle tüm satış işlemleri boyunca küs rolü yaptıkları öğrenildi. Herhangi bir açık vermemek için oyuncu gibi rol yapan yaşlı kadınların, çok sayıda suç kayıtlarının da olduğu ortaya çıktı.
Denize sıfır toplam 3 bin metrekareden oluşan yaklaşık 6 milyon lira değerindeki 5 parseli, değerinin çok altında bir fiyata 2,5 milyon liraya satan şebeke üyelerinin evlerinde yapılan aramalarda satıştan elde ettikleri paraların bulunamadığı, şüphelilerin suçlamaları kabul etmedikleri bildirildi. İfadeleri alınan 8 şahıs, Datça Adliyesine sevk edilirken, suça karıştıkları tespit edilen 6 firari şüphelinin ise yakalanması için çalışmaları sürüyor.

İki teyze 6 milyonluk arazileri sahte belgeyle 2,5 milyona sattı

İki teyze 6 milyonluk arazileri sahte belgeyle 2,5 milyona sattı

İki teyze 6 milyonluk arazileri sahte belgeyle 2,5 milyona sattı

İki teyze 6 milyonluk arazileri sahte belgeyle 2,5 milyona sattı

İki teyze 6 milyonluk arazileri sahte belgeyle 2,5 milyona sattı

İki teyze 6 milyonluk arazileri sahte belgeyle 2,5 milyona sattı

İki teyze 6 milyonluk arazileri sahte belgeyle 2,5 milyona sattı

İki teyze 6 milyonluk arazileri sahte belgeyle 2,5 milyona sattı

İki teyze 6 milyonluk arazileri sahte belgeyle 2,5 milyona sattı

İki teyze 6 milyonluk arazileri sahte belgeyle 2,5 milyona sattı

İki teyze 6 milyonluk arazileri sahte belgeyle 2,5 milyona sattı

İki teyze 6 milyonluk arazileri sahte belgeyle 2,5 milyona sattı

İki teyze 6 milyonluk arazileri sahte belgeyle 2,5 milyona sattı

İki teyze 6 milyonluk arazileri sahte belgeyle 2,5 milyona sattı

İki teyze 6 milyonluk arazileri sahte belgeyle 2,5 milyona sattı
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