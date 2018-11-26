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İki TIR çarpıştı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.11.2018 23:48 | Son Güncelleme

AKSARAY'da 2 TIR'ın çarpışmasıyla meydana gelen kazada sürücüler yaralandı.

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da 2 TIR'ın çarpışmasıyla meydana gelen kazada sürücüler yaralandı. Araç içinde sıkışan sürücülerden Mesut Polat, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 40 dakika süren çalışma sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Kaza, bugün saat 20.00 sıralarında Aksaray- Nevşehir karayolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Mesut Polat (44), yönetimindeki 50 DN 943 plakalı TIR, önündeki Bilal Tuğrul Koçak (45) idaresindeki 66 ED 620 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazada sürücüler Polat ile Koçak yaralandı. Araç içinde sıkışan Polat, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 40 dakika süren çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı 2 sürücü ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Polat’ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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