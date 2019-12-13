HABER

İki tır çarpıştı, devrilen direk otomobilin üzerine düştü: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 00:12 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde iki tırı çarpıştığı kazada devrilen direk otomobilin üzerine düştü.

Mersin’in Tarsus ilçesinde iki tırı çarpıştığı kazada devrilen direk otomobilin üzerine düştü. Kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, D-400 karayolu Mersin istikameti Tarsus çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 41 R 925 plakalı tır önünde aynı istikamette seyir eden Ali Sun idaresindeki 33 CSH 35 plakalı tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle refüje çıkan 33 CSH 35 plakalı tır elektrik direğini yıktı. Devrilen elektrik direği karşı yönde gelen İbrahim Ergin yönetimindeki 33 AS 562 plakalı otomobili üzerine düştü. Araçta bulunan Ahmet Ergin (42), Belinay Ergin (6), İbrahim Ergin (39), Alp Emir Doğan (9) ve Ali Sun (58) yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tarsus’taki çeşitli hastanelere götürüldü. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır, 3 kişinin iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

PARTNER Yürümekte bile zorlanıyordu! Son hali şoke etti Yürümekte bile zorlanıyordu! Son hali şoke etti
Otomobil karşı şeritteki otomobile çarptı: 5 yaralıOtomobil karşı şeritteki otomobile çarptı: 5 yaralı
Kargo aracında 173 tüfek ele geçirildiKargo aracında 173 tüfek ele geçirildi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yasak Elma'dan sürpriz transfer

Yasak Elma'dan sürpriz transfer

Kuruluş başvurusunu yapan Davutoğlu'nun ekibinden ilk açıklama!

Kuruluş başvurusunu yapan Davutoğlu'nun ekibinden ilk açıklama!

Yunanistan'dan skandal hareket! Görüntüler ortaya çıktı

Yunanistan'dan skandal hareket! Görüntüler ortaya çıktı

ABD Senatosu'ndan skandal karar!

ABD Senatosu'ndan skandal karar!

MasterChef Yasin'den itiraf! Günde 60 kilo satıyor

MasterChef Yasin'den itiraf! Günde 60 kilo satıyor

Otomobil şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü var

Otomobil şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'den ABD'nin skandal kararına art arda tepkiler

Türkiye'den ABD'nin skandal kararına tepki!

Son dakika: Afyonkarahisar’da otomobil şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü var

Otomobil şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü var

Kritik toplantı sonrası önemli mesajlar: Projeler karara bağlanmıştır

Önemli mesajlar: Projeler karara bağlanmıştır

Mert Yağız Köksal'ın ölümüne neden olan şırınganın parçası otopsiyle çıkarıldı

Mert'in ölümüne yol açtı! Otopsiyle çıkarıldı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması! 104 kişi yakalandı

Başsavcılık'tan 'Barış Pınarı' açıklaması! 104'ü...

4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kamerada

Kafa kamerasıyla kaydedildi! Böyle öldürüldüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.