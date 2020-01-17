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  4. İki tır insani yardım malzemesi İdlip’e doğru yola çıktı

İki tır insani yardım malzemesi İdlip’e doğru yola çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 17:04 | Son Güncelleme

Esenler Belediyesi ile Türk Kızılayı öncülüğünde hazırlanan 2 tır insanı yardım malzemesi, Suriye’deki iç savaştan kaçarak İdlip’te kamplardan kalan savaş mağduru sivillere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Esenler Belediyesi ile Türk Kızılayı öncülüğünde hazırlanan 2 tır insanı yardım malzemesi, Suriye’deki iç savaştan kaçarak İdlip’te kamplardan kalan savaş mağduru sivillere ulaştırılmak üzere yola çıktı. Uğurlama töreninde konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye’nin dünyada en fazla yardım yapan ülke olduğunu belirtti.
Suriye’nin İdlip kentindeki insanlık dramına duyarsız kalmayan Esenler Belediyesi, Türk Kızılayı, İnsani Yardım Vakfı (İHH) ve Deniz Feneri’nin ortaklaşa başlattığı yardım kampanyası kapsamında 2 tır insanı yardım malzemesi toplandı. Yardım konvoyu Esenler Dörtyol Meydanda düzenlenen törenin ardından yola çıktı. Uğurlama törenine Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu başta olmak üzere bir çok kişi katıldı. Törene katılan vatandaşlar İdlip için kumbaraya para atarak destekte bulundu.

"Dünyada en fazla yardım yapan ülkeyiz"
Türkiye’nin dünyada en cömert ülke olduğunu belirten TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bugün bir araya gelmemizin sebebi İdlib. Biliyorsunuz orada çok büyük bir insani dram yaşanmaktadır. Rejim kuvvetleri üç milyon mazlum ve masumun üzerine vahşice bomba yağdırdığı İdlib’te aynı zamanda yağışlı ve soğuk bir kış şartları hüküm sürmektedir. Dünyanın neresinde kanayan bir yara varsa ona merhem olmaya aziz milletimizle beraber çalıştık. 2018 yılında milli gelirine göre en fazla uluslararası insani yardım yapan ülkeydik. Şimdi ise toplamda dünyada en fazla yardım yapan ülkeyiz. En zengin ülkesi değiliz ama dünyanın en cömert ülkesi Türkiye ve aziz milletimizdir. Esenler Belediye’sinin Türk Kızılay’ı, İHH ve Deniz Feneri ile birlikte başlattığı yardım kampanyasının başarılı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Hedef yüz tır insanı yardım malzemesi
Hedeflerinin yüz tır olduğunu ifade eden Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ise, "Merhamet elimizi uzatmaya her zaman hazırdık ve her zaman da hazır olmaya Allah’ın izniyle devam edeceğiz. Bugün ilk iki tırımızı gönderiyoruz. Hedefimiz Allah nasip ederse yüz tır yardım göndermek. İkinci hedefimiz ise orada kerpiç evlerden insanların barınabileceği mekanlar yapılıyor. Orada kerpiç evlerden oluşan ’Esenler Köyü’ oluşturmak istiyoruz. Esenler Köyü’nü kurup oradaki kardeşlerimizi o sıcak evlere taşımak istiyoruz. Belki bizim gayretimiz, emeğimiz ve çabamız Rabbimin rızası dahilinde oradaki acının dinmesine ve oradaki mazlumların yüreğini ısıtmasına katkı sağlar. Bu kampanyayı yapan sadece Esenler Belediyesi, Türk Kızılayı, İHH, ya da Deniz Feneri değil bu kampanyayı yapan Esenler’de yaşayan bütün kardeşlerimizdir" dedi.

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