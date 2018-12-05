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İki TIR şoförü, yol kenarında ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.12.2018 07:49 | Son Güncelleme

ADANA'nın Pozantı ilçesinde TIR şoförleri Behçet Birkaç (26) ve Halil Kocabaş (32), yol kenarında, park halindeki araçlarının yanında ölü bulundu.

İki TIR şoförü, yol kenarında ölü bulundu

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'nın Pozantı ilçesinde TIR şoförleri Behçet Birkaç (26) ve Halil Kocabaş (32), yol kenarında, park halindeki araçlarının yanında ölü bulundu. Polis, yoldan geçen bir aracın Birkaç ve Kocabaş'a çarparak ölümlerine neden olduğu üzerinde duruyor.
Olay, dün saat 22.00 sıralarında TEM Otoyolu Akçatekir mevkiinde meydana geldi. Yoldan geçen sürücüler, yol kenarında park halinde bulunan TIR'ların yanında iki kişinin kanlar içinde hareketsiz yattığını fark edip, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Behçet Birkaç ve Halil Kocabaş olduğu saptanan iki kişinin, yapılan kontrollerinde öldükleri belirlendi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından şoförler Birkaç ve Kocabaş'ın cenazeleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Yoldan geçen bir aracın Birkaç ve Kocabaş'a çarparak ölümüne neden olduğu üzerinde duran polis ekipleri, soruşturmaya çok yönlü sürdürüyor.

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İki TIR şoförü, yol kenarında ölü bulunduİki TIR şoförü, yol kenarında ölü bulundu

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