‘İki Ülke Arasında Çözülemeyecek Sorun Yok’

Amerika Ticaret Odası’nın Ortadoğu ve Türkiye’den sorumlu başkan yardımcısı Khush Choksy, iki ülke ilişkilerinin bir an önce normale dönmesi umudunu dile getirdi. Amerikan-Türk Konseyi Başkanı Howard Beasey de iki ülke arasında çözülemeyecek sorun olmadığı düşüncesinde.

İki ülke arasındaki krizin aşılabileceği konusunda umudunu dile getiren Chosky, ”Bu kesinlikle çözülebilir. En azından Amerika ve Türkiye arasındaki bu krizin nedeninin çözümü için bir süreç başlayabilir ve sonra da iki taraf arasındaki farklılıkların çözümü için çalışılır” ifadelerini kullanıyor.

İki taraf arasında görüşmelerin devam ettiğini de vurgulayan Choksy, Amerika iş sektörü adına Türk yetkililerle birçok konuda görüştüklerini de söyledi.

Amerikan-Türk Konseyi Başkanı Howard Beasey de şu anda ileriye doğru giden bir durum olmasa da iki ülke ilişkileri açısından umudunu dile getirdi.

Beasey, “Saplandık. İki taraf da duruşunu belli etti ve şu anda hiçbir şey hareket etmiyor. İleriye doğru atılan adım görmüyoruz. İki ülkenin iş hacmini temsil eden biri olarak daha iyi bir yol bulabileceğimiz konusunda her zaman umutluyuz. Şimdi bu özellikle zor. Sanırım ATC ortak dostluk için her zaman köprü oldu, her zaman diyalog için platform sağladı. Şu anda iki ülke arasındaki en büyük problem,, tarihi biraz unutuyoruz, bizi neyin güçlü ve iyi müttefik yaptığını. Şimdi iki yönetim arasında farklı seviyelerde güven eksikliği yaşıyoruz” dedi.