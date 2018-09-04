‘İki Ülke Arasında Çözülemeyecek Sorun Yok’

Son günlerde gerilen Türk-Amerikan ilişkilerine dair Washington’dan olumlu açıklamalar da geliyor. Amerika Ticaret Odası’nın Ortadoğu ve Türkiye’den sorumlu başkan yardımcısı Khush Choksy, iki ülke ilişkilerinin bir an önce normale dönmesi umudunu dile getirdi. Amerikan-Türk Konseyi Başkanı Howard Beasey de iki ülke arasında çözülemeyecek sorun olmadığı düşüncesinde. Son günlerde iki ülke ilişkileriyle ilgili olumsuz demeçlerin arttığı bir dönemde Türk-Amerikan ilişkilerine dair olumlu açıklamalar da geliyor. Amerika Ticaret Odası Ortadoğu ve Türkiye’den sorumlu başkan yardımcısı Khush Choksy, iki ülke ilişkilerine dair umudunu dile getirdi. Chosky, “Bu krizin en kısa sürede çözülmesini umuyoruz. Çünkü bu hem Amerikan şirketlerini hem de Türk şirketlerinin ekonomik aktivitelerini etkiliyor. Biz bunu kesinlikle ticaret savaşı olarak nitelemiyoruz. Amerika ve Türkiye arasında gümrük vergilerinin yükseltilmesinin artan ekonomik etkilerinden endişeliyiz. Ekonomik araçların siyasi görüş ayrılıkları için kullanılmasını istemiyoruz. Amerika ve Türkiye’nin iyi bir ekonomik ilişkiye sahip olmasını ve bunun büyümesini istiyoruz” dedi.

İki ülke arasındaki krizin aşılabileceği konusunda umudunu dile getiren Chosky, ”Bu kesinlikle çözülebilir. En azından Amerika ve Türkiye arasındaki bu krizin nedeninin çözümü için bir süreç başlayabilir ve sonra da iki taraf arasındaki farklılıkların çözümü için çalışılır” ifadelerini kullanıyor. İki taraf arasında görüşmelerin devam ettiğini de vurgulayan Choksy, Amerika iş sektörü adına Türk yetkililerle birçok konuda görüştüklerini de söyledi. Amerikan-Türk Konseyi Başkanı Howard Beasey de şu anda ileriye doğru giden bir durum olmasa da iki ülke ilişkileri açısından umudunu dile getirdi. Beasey, “Saplandık. İki taraf da duruşunu belli etti ve şu anda hiçbir şey hareket etmiyor. İleriye doğru atılan adım görmüyoruz. İki ülkenin iş hacmini temsil eden biri olarak daha iyi bir yol bulabileceğimiz konusunda her zaman umutluyuz. Şimdi bu özellikle zor. Sanırım ATC ortak dostluk için her zaman köprü oldu, her zaman diyalog için platform sağladı. Şu anda iki ülke arasındaki en büyük problem,, tarihi biraz unutuyoruz, bizi neyin güçlü ve iyi müttefik yaptığını. Şimdi iki yönetim arasında farklı seviyelerde güven eksikliği yaşıyoruz” dedi.

Beasey, krizin aşılabilmesi için iki ülke liderlerine de görevler düştüğü düşüncesinde. Beasey, ”Birçok kanal açık, diyalog devam ediyor. Sürece dahil olması gerekenler bence en üsttekiler. Ankara ve Washington’daki hükümetler şu anda çok güçlü liderler tarafından yönetiliyor. İkisinin çözüm için rol oynaması lazım. Umarız ikisi bir uzlaşıya varmak için yakında diyalog içinde olur ve bu umarım bu sürecin atlatılmasına yardımcı olur. Ve umarım gelecekte muhtemel diğer anlaşmazlıklar konusunu daha iyi ele alabiliriz” dedi. Amerika ve Türkiye arasındaki sorunların ekonomik olmaktan ziyade siyasi sorunlar olduğunu söyleyen Beasey, Türkiye’nin başta siyasi, askeri ve ekonomik olmak üzere her açıdan vazgeçilmez bir Amerika müttefiki olduğunu da vurguladı. Beasey iki ülke arasında çözülemeyecek sorun olmadığı düşüncesinde. Beasey ve Choksy’i biraraya getiren Bahçeşehir Üniversitesi’yle düşünce kuruluşu Küresel Politikalar Enstitüsü’nün düzenlediği paneldi. Panele katılanlardan biri de Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği ticaret müşaviri Selman Kurt’tu.Kurt, iki ülke ilişkilerinin gözardı edilemeyeceğini söyledi ve iki ülkenin bir yol bulacağına inandığını kaydetti.