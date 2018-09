‘İki Ülke Arasında Çözülemeyecek Sorun Yok’

İki taraf arasında görüşmelerin devam ettiğini de vurgulayan Choksy, Amerika iş sektörü adına Türk yetkililerle birçok konuda görüştüklerini de söyledi.

Amerikan-Türk Konseyi Başkanı Howard Beasey de şu anda ileriye doğru giden bir durum olmasa da iki ülke ilişkileri açısından umudunu dile getirdi.

Beasey, “Saplandık. İki taraf da duruşunu belli etti ve şu anda hiçbir şey hareket etmiyor. İleriye doğru atılan adım görmüyoruz. İki ülkenin iş hacmini temsil eden biri olarak daha iyi bir yol bulabileceğimiz konusunda her zaman umutluyuz. Şimdi bu özellikle zor. Sanırım ATC ortak dostluk için her zaman köprü oldu, her zaman diyalog için platform sağladı. Şu anda iki ülke arasındaki en büyük problem,, tarihi biraz unutuyoruz, bizi neyin güçlü ve iyi müttefik yaptığını. Şimdi iki yönetim arasında farklı seviyelerde güven eksikliği yaşıyoruz” dedi.

Beasey, krizin aşılabilmesi için iki ülke liderlerine de görevler düştüğü düşüncesinde.

Beasey, ”Birçok kanal açık, diyalog devam ediyor. Sürece dahil olması gerekenler bence en üsttekiler. Ankara ve Washington’daki hükümetler şu anda çok güçlü liderler tarafından yönetiliyor. İkisinin çözüm için rol oynaması lazım. Umarız ikisi bir uzlaşıya varmak için yakında diyalog içinde olur ve bu umarım bu sürecin atlatılmasına yardımcı olur. Ve umarım gelecekte muhtemel diğer anlaşmazlıklar konusunu daha iyi ele alabiliriz” dedi.