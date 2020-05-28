İki ülke arasında gerilim had safhada!

1962'de Çin'in Hindistan'ın kuzeydoğusuna girmesiyle başlayan ve Pekin'in askeri zaferiyle sonuçlanan Çin-Hindistan savaşında, iki taraftan toplam 2000'den fazla asker yaşamını yitirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, iki ülkeye itidal çağrısı yaptığını ve Pekin'le Delhi arasında arabuluculuk yapmayı önerdiğini açıkladı.

Hindistan ordusunun Leh kentinde konuşlu piyade tümeninden bazı taburların da 'teyakkuz bölgelerine' kaydırdığı belirtiliyor.

Pekin yönetiminin, söz konusu noktadaki bir askeri üssünü genişletmeye başladığı da yine gelen haberler arasında.

İki ülke askerleri arasında 5 ve 9 Mayıs tarihlerinde Pangong Gölü ve Kuzey Sikkim'de yumruk yumruğa kavga yaşanmış, görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

Çin'le Hindistan arasındaki tartışmalı Himalayalar sınırında son haftalarda tırmanan gerginlik, iki ülkenin bölgeye binlerce asker sevk etmesi ve tahkimat yapmasıyla yeni bir boyuta taşındı.

4250 metre yükseklikteki dağlık bir coğrafyada bir ay kadar süren savaşın ardından, ateşkes anlaşması imzalanmış ve iki ülke savaş öncesi sınırlarına dönmüştü.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesine göre Hindistan'ın eski Pekin büyükelçilerinden, Delhi'deki Çin Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Aşkok K. Kantha, son gerginliğin sınırdaki rutin olaylardan çok farklı olduğunu söyledi:

"Durum ciddi. Bunun belli bir bölgeyle sınırlı bir olay olduğunu düşünmüyorum. Çin bu kez daha saldırgan bir tavır içinde. İki tarafın da az sayıda asker bulundurması gereken bölgeye oldukça fazla sayıda asker sevk etti.

Çin ya bölgede hak iddiasında bulunuyor ya da Hindistan'a hassas jeopolitik konularda daha dikkatli olması gerektiği mesajını vermeye çalışıyor."

Hindistan bir süre önce Fiili Kontrol Hattı'na yakın bölgelerde Hindistan ordusunun manevra kabiliyetini artıracak bir dizi altyapı projelerine girişmiş, yeni yollar ve uçak pistleri inşa etmeye başlamıştı.

Ancak bu askeri inşaatlara koronavirüs salgını nedeniyle ara verildi. Çin'in bölgeye asker takviyesinin bu projelere yanıt niteliğinde olduğu kaydediliyor.