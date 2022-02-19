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İki ülke arasında gerilim! Savaş uçağına lazer tutmakla suçladılar

19.02.2022 22:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya ve Çin arasında yeni bir gerilim yaşandı. Avustralya Çin'i Arafura Denizi'nde deniz devriye uçağına lazer tutmakla suçladı. Uygulamanın insan hayatını tehlikeye atma potansiyeli olduğu vurgulanırken eylem, şiddetle kınandı. Daha önce de Çin tarafından benzer lazer tutma olaylarının gerçekleştirildiğini ifade edilmişti.

İki ülke arasında gerilim! Savaş uçağına lazer tutmakla suçladılar

BBC’nin haberine göre, Avustralya Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, Çin donanmasına ait bir geminin, 17 Şubat’ta savaş uçağına "askeri düzeyde" lazer tuttuğu belirtildi.

ŞİDDETLE KINANDI

Bu tür uygulamaların insan hayatını tehlikeye atma potansiyeli olduğu vurgulanan açıklamada, profesyonel ve güvenli olmayan askeri eylemler şiddetle kınandı.

Açıklamada, denizaltı tespiti için silah sistemleri ve sensörlerle donatılmış deniz devriye uçağı "Boeing P-8A Poseidon"un hedef alındığı kaydedildi.

ÇİN'DEN AÇIKLAMA GELMEDİ

Öte yandan, Çinli yetkililerden konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞTI

Avustralya yerel basını, daha önce Çin tarafından benzer lazer tutma olaylarının gerçekleştirildiğini ifade etmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Çin Avustralya
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