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İki ülke arasında ses getirecek 'yanlış anlama! Çok sayıda asker hayatını kaybetti

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
16.12.2024 07:34
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Dünya Orta Doğu'yu konuşurken kuzeydeki hareketlilik devam ediyor. Kuzey Kore Rus askerlerine destek vermek üzere 12 bin askerini göndermişti. Cephedeki birlikler arasında 'dil' problemi yaşandı. Ukrayna istihbaratının açıkladığı bilgiye göre Kuzey Kore askerleri yanlışlıkla Rusya için savaşan 8 Çeçen askerini öldürdü.

İki ülke arasında ses getirecek 'yanlış anlama! Çok sayıda asker hayatını kaybetti

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Dairesi Başkanlığı (DIU), Kursk bölgesindeki Kuzey Kore askerlerinin Rusya adına savaşan Çeçen Akhmat birliklerine "dost ateşi" açması sonucu 8 Çeçen askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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UKRAYNA İSTİHBARATINDAN SES GETİRECEK İDDİA

Kuzey Kore’nin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya’ya asker göndermesinin yankıları sürerken, Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Dairesi Başkanlığı’ndan (DIU) flaş bir iddia geldi. DIU’dan yapılan açıklamada, Kursk bölgesine gönderilen Kuzey Kore askerlerinin Rusya adına savaşan Çeçen Akhmat birliklerine "dost ateşi" açması sonucu 8 Çeçen askerinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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'YANLIŞ ANLAMA' YÜZÜNDEN

Yaşanan kazanın Rusya ve Kuzey Kore birlikleri arasındaki dil engelinin bir sonucu olduğu kaydedilen açıklamada, bu engelin cephede zorluklara neden olmaya devam ettiği vurgulandı.

DESTEK İÇİN GELMİŞLERDİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e verdiği destekle ön plana çıkan Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov’a bağlı birliklerin Rus ordusunun yanında Ukrayna’ya karşı savaştığı biliniyor. Kuzey Kore’nin de Rusya'ya destek için yaklaşık 12 bin askerini cepheye gönderdiği belirtiliyor.

Anahtar Kelimeler:
Asker Kuzey Kore Ukrayna putin
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