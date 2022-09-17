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İki ülke arasında silahlı çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var

17.09.2022 01:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırgızistan ile Tacikistan sınırında iki ülke muhafızları arasında silahlı çatışmanın yeniden başladığı ve çatışmada şu ana kadar 24 kişinin öldüğü rapor edildi.

İki ülke arasında silahlı çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kırgızistan ile Tacikistan sınırındaki çatışmalarda 24 kişinin öldüğü bildirildi.

Kırgızistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Batken bölgesinde hastanelere 24 cesedin getirildiği belirtildi.

Kırgızistan-Tacikistan sınırında iki ülke muhafız askerleri arasındaki silahlı çatışma bu sabah başlamıştı.

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Taraflar, birbirlerini anlaşmaları ihlal etmekle suçlamış, ateşkes konusunda yerel saat 16.00 itibarıyla anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

Çatışmalarda Kırgız tarafında yaklaşık 90 kişi yaralanmıştı.

İki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığı yüzünden bölgede arazi, tarımsal sulama, hayvan otlatma, kaçakçılık, ortak yol kullanımı ve sınırdan izinsiz geçişler gibi nedenlerle gerginlikler yaşanıyor.

Kırgızistan, 21 Mayıs 2021'den itibaren sınır sorunu çözülene kadar Tacikistan ile gümrük kapılarını kapatmıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kırgızistan Tacikistan
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