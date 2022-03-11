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İki ülke arasında tansiyonu yükselten olay! "Kazara füze attık'

11.03.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'a ait uçan bir nesnenin Pakistan'a düştüğünün ifade edilmesinden sonra cismin füze olduğu ortaya çıktı. Hindistan yaptığı açıklamada "Pakistan'a düşen füze teknik bir sorun nedeniyle yanlışlıkla ateşlendi" ifadesine yer verdi.

İki ülke arasında tansiyonu yükselten olay! "Kazara füze attık'

Hindistan'a ait olduğu belirtilen uçan bir cismin, dün Pakistan hava sahasını ihlal ederek Pencap eyaletine düştüğü belirtildi. Pakistan Ordusu Sözcüsü Tümgeneral Babar İftikhar, "Süpersonik uçan bir nesneydi, büyük ihtimalle füzeydi fakat kesinlikle silahsızdı" derken Hindistan'dan ise "Pakistan'a düşen füze teknik bir sorun nedeniyle yanlışlıkla ateşlendi" açıklaması geldi.

"SÜPERSONİK UÇAN BİR NESNEYDİ"

Yerel basındaki haberlere göre, Pakistan Ordusu Sözcüsü Tümgeneral İftikhar, Ravalpindi'de yaptığı basın açıklamasında, dün, Hindistan'a ait uçan bir nesnenin Pakistan hava sahasını ihlal edip Pencap eyaletindeki Mian Channu şehrine düştüğünü belirterek, "Süpersonik uçan bir nesneydi, büyük ihtimalle füzeydi fakat kesinlikle silahsızdı." açıklamasını yaptı.

CAN KAYBI YAŞANMADI

İftikhar, söz konusu nesnenin düştüğü bölgede sivil mülklere zarar verdiğini belirterek, herhangi bir can kaybı yaşanmadığını aktardı.

Cismin izlediği yolun ticari hava yolları tarafından da kullanıldığına işaret eden İftikhar, çok sayıda uluslararası ve iç hat uçuşunun yanı sıra insan hayatının da tehlikeye atıldığını vurguladı.

İftikhar, bu durumun neden yaşandığına dair Hindistan tarafından açıklama beklediklerine işaret ederek, "Pakistan, bu alçakça ihlali güçlü şekilde protesto ediyor ve gelecekte bu tür olayların tekrarlanmasına karşı uyarıda bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

HİNDİSTAN'DAN AÇIKLAMA

Hindistan olayla ilgili "Pakistan'a düşen füze teknik bir sorun nedeniyle yanlışlıkla ateşlendi" açıklamasını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan Pakistan
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