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  4. İki ülke arasında 'zehir' krizi! İki Rus diplomat sınır dışı edildi

İki ülke arasında 'zehir' krizi! İki Rus diplomat sınır dışı edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 05.06.2020 15:48 | Son Güncelleme

Çekya Başbakanı Andrej Babis, düzenlediği basın toplantısında, Rusya Büyükelçiliği’ndeki iki çalışanın, Prag Belediye Başkanı Zdenek Hrib ile birlikte iki belediye yetkilisini zehirlemek için ‘risin’ (Bir çeşit zehir) sipariş ettiğini ve bu nedenle sınır dışı edildiklerini açıkladı.

İki ülke arasında 'zehir' krizi! İki Rus diplomat sınır dışı edildi

Olay, Mart ayının ortalarında meydana geldi. Çekya Başbakanı Andrej Babis ve Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek düzenledikleri ortak basın toplantısında, Rusya Büyükelçiliği’ndeki iki çalışanın, Prag Belediye Başkanı Zdenek Hrib ile birlikte üst düzey belediye yetkilileri olan Ondrej Kolar ve Pavel Novotny’i ‘zehirlemek’ için Rusya’dan risin sipariş ettiklerini belirtti. Başbakan Babis ve Petricek gazetecilerden soru kabul etmedi ve bahsi geçen çalışanların kimliklerini açıklamadı. Söz konusu kişilerin sınır dışı edileceği aktarıldı. Öte yandan Moskova, söz konusu suçlamaları reddetti.

(DHA)

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