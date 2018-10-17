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"İki ülke arasındaki engelleri kaldırıyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 11:13 | Son Güncelleme

Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Igor Bolboceanu: - "(Erdoğan'ın Moldova'ya ziyareti hakkında) Ziyaret sırasında yapılacak anlaşmalar, ikili ilişkilerimize stratejik anlam kazandırarak ekonomik, diplomatik, sosyo-kültürel alanında iş birliğimizi güçlendirecek" - "İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2017'de yüzde 22,47, bu yılın ilk 8 ayında da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2 arttı" - "Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi, Moldova ve Türkiye arasında bir köprüdür"

DMITRI CHIRCIU - Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Igor Bolboceanu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Moldova ziyaretinin çok önemli ve tarihi olduğunu belirterek, ziyaret sırasında yapılacak anlaşmaların, ikili ilişkilere stratejik anlam kazandırarak ekonomik, diplomatik, sosyo-kültürel alanında iş birliğini güçlendireceğini söyledi.

Bolboceanu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Moldova'ya bugünkü resmi ziyaretinin iki ülke ilişkileri açısından önemini AA muhabirine değerlendirdi.

Erdoğan'ın Moldova ziyaretinin çok önemli ve tarihi olduğunun altını çizen Bolboceanu, "24 yıl sonra gerçekleşen resmi ziyaret sırasında yapılacak anlaşmalar, ikili ilişkilerimize stratejik anlam kazandırarak ekonomik, diplomatik, sosyo-kültürel alanında iş birliğimizi güçlendirecek." dedi.

Moldova ve Türkiye arasında 1 Kasım 2016'da yürürlüğe giren Serbest Ticaret Anlaşması ile iki ülkeye de fayda sağlayan karşılıklı ticari faaliyet hacminin artması için yeni kapılar açıldığına dikkati çeken Bolboceanu, "İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2017'de yüzde 22,47, bu yılın ilk 8 ayında da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2 arttı." değerlendirmesinde bulundu.

Bolboceanu, iki ülke arasında imzalanan yatırım ve ticaret anlaşmalarının ikili ilişkileri geliştirdiğini ifade ederek, "Ülkelerimiz arasındaki ticari ilişkilerde önemli bir unsur taşımacılıktır. Moldova ve Türkiye bu alandaki faaliyetleri basitleştirmek için adımlar atıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti çerçevesinde karayolu taşımacılığıyla ilgili bazı anlaşmalarının imzalanması bekleniyor." diye konuştu.

- İki ülke arasında kimlikle seyahat

Daha önce karşılıklı vizesiz seyahatin sağlandığını hatırlatan Bolboceanu, "Moldova ve Türkiye arasında kimlikle seyahat uygulanmasının başlatılması için yasal süreç tamamlamış oldu. İki ülkenin iş adamları, turistleri kimlikle seyahat edecek. Böylelikle iki ülke arasındaki engelleri kaldırıyoruz." dedi.

Büyükelçi Bolboceanu, Serbest Ticaret Anlaşması'nın daha etkin uygulanmasını sağlamak ve iş adamları arasındaki diyaloğu kolaylaştırmak amacıyla Ankara'daki büyükelçiliğin bünyesinde, Ankara ve İstanbul'da Ticari Temsilcilik ofislerinin kurulacağını da belirtti.

Ziraat Bankasının temsilcilerinin Moldova'yı ziyaret ettiğini kaydeden Bolboceanu, "Türk iş adamlarının Moldova'ya yatırım yapmalarını teşvik ediyoruz. Ülkemizde otel, restoran, eğlence merkezleri açmak isteyenlere yardımcı olmaya hazırız." yorumunu yaptı.

Bolboceanu, yol yapımı konusunda Türkiye'deki şirketlerinin çok ileride olduğuna dikkati çekerek, onların Moldova'da kaliteli yollar inşa ettiğini söyledi.

Kültür alanında da iş birliğinin sağlandığına işaret eden Bolboceanu, "Kültürümüzü ve tarihimizi birbirimize tanıtmalıyız. Bu hususta, kültür merkezlerinin kurulması ve işleyişiyle ilgili anlaşmaların yapılması öngörülmektedir." dedi.

- İki ülke arasındaki köprü: Gökoğuzlar

Büyükelçi Bolboceanu, Moldova hükümetinin Gökoğuz Yeri'nin gelişmesi için gerekli koşullarının sağlanmasını desteklediğini aktararak, "Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi, Moldova ve Türkiye arasında bir köprüdür. Gökoğuzlar, ikili ilişkilerinin gelişmesinde önemli role sahiptirler." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Moldova'da ve Gökoğuz Yeri'nde birçok projenin hayata geçirdiğini belirten Bolboceanu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti sırasında TİKA yardımıyla tadilatı yapılan Moldova Cumhurbaşkanlığı binasının açılışı gerçekleştirilecektir." şeklinde konuştu.

Bolboceanu, Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişini Moldova hükümetinin saygıyla karşıladığını dile getirerek, her iki ülke için de Avrupa Birliği'ne (AB) entegrasyonun öncelik olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin yaklaşık 4 milyon düzensiz göçmene sahip çıkmasını saygıyla karşıladığını dile getiren Bolboceanu, "Türkiye'de yaşanan siyasi olayları yakından takip etmekteyiz. Moldova, korkunç 15 Temmuz olaylarını ilk kınayan ülkelerden birisi oldu." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Moldova ziyareti Moldova’nın Ankara Büyükelçisi Igor Bolboceanu

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