"İki ülke arasındaki engelleri kaldırıyoruz"

Moldova ve Türkiye arasında 1 Kasım 2016'da yürürlüğe giren Serbest Ticaret Anlaşması ile iki ülkeye de fayda sağlayan karşılıklı ticari faaliyet hacminin artması için yeni kapılar açıldığına dikkati çeken Bolboceanu, "İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2017'de yüzde 22,47, bu yılın ilk 8 ayında da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2 arttı." değerlendirmesinde bulundu.

DMITRI CHIRCIU - Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Igor Bolboceanu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Moldova ziyaretinin çok önemli ve tarihi olduğunu belirterek, ziyaret sırasında yapılacak anlaşmaların, ikili ilişkilere stratejik anlam kazandırarak ekonomik, diplomatik, sosyo-kültürel alanında iş birliğini güçlendireceğini söyledi.

Bolboceanu, iki ülke arasında imzalanan yatırım ve ticaret anlaşmalarının ikili ilişkileri geliştirdiğini ifade ederek, "Ülkelerimiz arasındaki ticari ilişkilerde önemli bir unsur taşımacılıktır. Moldova ve Türkiye bu alandaki faaliyetleri basitleştirmek için adımlar atıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti çerçevesinde karayolu taşımacılığıyla ilgili bazı anlaşmalarının imzalanması bekleniyor." diye konuştu.

- İki ülke arasında kimlikle seyahat

Daha önce karşılıklı vizesiz seyahatin sağlandığını hatırlatan Bolboceanu, "Moldova ve Türkiye arasında kimlikle seyahat uygulanmasının başlatılması için yasal süreç tamamlamış oldu. İki ülkenin iş adamları, turistleri kimlikle seyahat edecek. Böylelikle iki ülke arasındaki engelleri kaldırıyoruz." dedi.

Büyükelçi Bolboceanu, Serbest Ticaret Anlaşması'nın daha etkin uygulanmasını sağlamak ve iş adamları arasındaki diyaloğu kolaylaştırmak amacıyla Ankara'daki büyükelçiliğin bünyesinde, Ankara ve İstanbul'da Ticari Temsilcilik ofislerinin kurulacağını da belirtti.