“İki Ülke Arasındaki Problemin Tek Çözüm Yolu Diyalog”

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis Türkiye’yle ülkesi arasındaki problemin tek çözüm yolunun diyalog olduğunu söyledi.

Mitsotakis bu açıklamasını Selanik’te yaptı.

Yunanistan Başbakanı, Türk araştırma gemisi Oruç Reis’in Antalya’ya dönmesinin iki ülke ilişkilerinde gerilimin azalmasında ilk adım olduğunu söyledi.

Mitsotakis, “Oruç Reis’in dönmesi ilk olumlu adım, umarım devamı gelir. Türkiye’yle görüşmek istiyoruz ama provakasyonların olmadığı bir atmosferde” dedi.

Türk Donanması bu ay başında Oruç Reis’in 12 Eylül’e kadar bölgede operasyonlarına devam edeceğini açıklamıştı.

Yunanistan Türkiye'nin Akdeniz'de doğalgaz ve petrol arama faaliyetlerinden rahatsız. Atina, bunun egemenlik hakları ihlali olduğunu iddia ediyor.

Mitsotakis, Türkiye’nin ilk adımının iki ülke ilişkilerinin ilerlemesinin başlangıcı olacağını da vurguladı.

Yunanistan Başbakanı ülkesinin Fransa’dan alacağı savaş uçaklarıyla ilgili de konuştu.

Mitsotakis, 18 Rafale uçağının yeni olacağını kaydetti.

Yunanistan Fransa’dan ayrıca 4 fırkateyn almayı da planlıyor.

