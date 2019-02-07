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"İki ülke arasındaki ticaret bağlarını geliştirmek istiyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 13:58 | Son Güncelleme

Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Gabriel Şopanda: - "Türkiye ile Romanya arasındaki ticaret hacmi 5 milyar avro civarındadır. İki ülke arasındaki ticaret bağlarını geliştirmek istiyoruz" - Erzurum Valisi Okay Memiş: - "Romanya'nın güçlü olduğu alanlardan faydalanabiliriz, Romanya da bizim güçlü olduğumuz alanlarda bunu değerlendirebilir"

Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Gabriel Şopanda, Türkiye ve Romanya'nın dost ülkeler olduğunu belirterek, "İki ülke arasındaki ticaret bağlarını geliştirmek istiyoruz." dedi.

Erzurum Valisi Okay Memiş'i makamında ziyaret eden Büyükelçisi Şopanda, sözlerine Türkçe "Teşekkür ederiz, hoş bulduk" diyerek başladı.

Türkiye'nin, Romanyalılar için önemli ülkelerden olduğunu aktaran Şopanda, şöyle devam etti:

"Yaklaşık yarım milyon insan geçen yıl turizm amaçlı Türkiye'ye geldi. Asıl rakamların bundan daha fazla olduğunu düşünüyorum. Türkiye'yi her zaman kendimize yakın ve arkadaş bir ülke olarak görmüşüzdür. Bunun yıllardır süren karşılıklı güvenden dolayı oluştuğuna inanmaktayım. Ülkelerimiz, dost ülkelerdir. Bunun en büyük göstergesi delegelerimizin burada olmasıdır."

- "Türkiye ile Romanya arasındaki ticaret hacmi 5 milyar avro"

Şopanda, Türk insanının 1990'lı yıllarda Romanya'ya geldiğini ve yatırımlarına küçük işletmelerle başladığını dile getirerek, zamanla bu işletmelerin büyük şirketler haline geldiğini anlattı.

İki ülke arasındaki ticaret bağının en önemli noktasının bu olduğuna dikkati çeken Şopanda, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ile Romanya arasındaki ticaret hacmi 5 milyar avro civarındadır. Türkiye'nin Romanya'ya ihraç ettiği ürün, ithal ettiğinden daha fazla. Bu karşılıklı bir yarışma olarak algılanmamakta ve ticaretin gelişmesini iki ülke de istemektedir. İki ülke arasındaki ticaret bağlarını geliştirmek istiyoruz. Erzurum'da yapacağımız toplantılarla da ticaret hacminin gelişimine katkı vermek istiyoruz."

Vali Okay Memiş de Erzurum'un kış turizminde Türkiye'nin önemli merkezlerinden olduğunu, mevcut pist, tesis ve oteller ile Türkiye'de birinci sırada yer almayı hedeflediklerini belirtti.

Ülkeler arasındaki iş birliğinin çok önemli olduğunu vurgulayan Memiş, "Ülkeler arasında sadece rekabet değil, iş birliği de var. Birbirleriyle çetin bir rekabet halinde olan firmaların bile artık iş birliği halinde olduğunu görüyoruz. Burada güvenin çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. İki ülkenin iş dünyasını bir araya getirirsek çok fırsatlar vardır. Romanya'nın güçlü olduğu alanlardan faydalanabiliriz, Romanya da bizim güçlü olduğumuz alanlarda bunu değerlendirebilir." ifadelerini kullandı.

Ziyarette, Romanya'da yatırımları bulunan bazı Türk iş adamları da hazır bulundu.

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