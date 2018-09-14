"İki ülke arasındaki ticaretin büyümemesi için bir neden yok"

İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Dominique Paravicini, "İsviçre ile Türkiye arasında ticaretin artması için her türlü altyapı hazır. Çifte vergilendirme ve ticaret anlaşmaları var. Yani iki ülke arasındaki ticaretin büyümemesi için bir neden yok" dedi.
Paravicini, beraberindeki heyetle Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasını (TTSO) ziyaret etti.
TTSO Başkan Yardımcısı Tolga Avcı, ziyarette Trabzon'un, tarihi İpek Yolu'nun en önemli kavşaklarından birisi olduğunu vurgulayarak, "Trabzon, çok güçlü bir ticari geçmişe sahiptir. Bu etkinliğini günümüzde de sürdürmektedir. Trabzon ekonomisinin yüzde 17'sini sanayi, yüzde 40'ını hizmet sektörü, yüzde 43'ünü ise tarım ve hayvancılık oluşturmaktadır. " dedi.
Trabzon'dan yılda 1,5 milyar dolarlık ihracat yapıldığına dikkati çeken Avcı, şöyle devam etti:
"Karadeniz Bölgesi'nin ihracatının yüzde 45'ini gerçekleştiren Trabzon, Türkiye'de de 14'üncü sıradadır. Trabzon'dan 118 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirilmektedir. Türkiye'nin en fazla fındık ihracatı yapılan ili olan Trabzon, ayrıca yaş meyve sebzenin de yüzde 10'unu ihraç etmektedir. Girişimci Trabzonlu iş adamları dünyanın hemen her köşesiyle iş birliğine hazırdır. İsviçre'deki firmalarla da güçlü iş birliklerine imza atmak istiyoruz. Turizm hareketimizi de 12 aya ve çok daha geniş bir coğrafyaya yaymayı amaçlıyor ve bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz."
Büyükelçi Dominique Paravicini ise Doğu Karadeniz bölgesini ticari, sanayi ve turizm odaklı iş birliği konularında görüş almak amacıyla ziyaret ettiklerini söyledi.
Trabzon insanının girişimciliğini bildiklerine dikkati çeken Paravicini, "Biz de İsviçreliler olarak iş adamlarını severiz. İsviçre ile Türkiye arasında ticaretin artması için her türlü altyapı hazır. Çifte vergilendirme ve ticaret anlaşmaları var. Yani iki ülke arasındaki ticaretin büyümemesi için bir neden yok. Ticaret, yatırım, turizm ve eğitim konularında iş birliği yapılabilir. İsviçre de Türkiye gibi gerçek gücünü KOBİ'lerden alıyor. Bize düşen de iki ülke KOBİ'leri arasında bağlantı kurmaktır." dedi.
Konuşmaların ardından ziyaretin anısına Avcı tarafından Paravicini'ye arkasında adının yazılı olduğu Trabzonspor forması ve plaket takdim edildi.
Paravicini dana sonra TTSO Özel İpekyolu Müzesi'ni de ziyaret ederek, müze şeref defterini imzaladı.
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