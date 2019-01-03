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İki ülke birbirine girdi! Tehlikeli gerilim: Şoktayız

DÜNYA HABERLERİ  | 03.01.2019 22:03 | Son Güncelleme

İsrail, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın Suriye'de istediğini yapabileceği yönündeki açıklamalarını şaşkınlıkla karşıladı.

İki ülke birbirine girdi! Tehlikeli gerilim: Şoktayız

İsrail merkezli Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan göre İsrailli üst düzey bir kaynak, ABD Başkanı'nın "İran'ın Suriye'de istediğini yapabileceği" yönündeki açıklamalarına ilişkin, "Başkan Trump'ın sözleri istihbarat teşkilatlarının tavsiyelerine aykırıydı ve bu Trump'ın sahada neler olduğunu anlamadığını gösteriyor." dedi.

'İSRAİL OLARAK ŞOKTAYIZ'

Trump'ın istihbarat birimlerince sunulan kanıtları dikkate almamasının üzücü olduğunu belirten kaynak, "İsrail olarak şoktayız, Trump, İran'ın bölgedeki askeri varlığının kapsamını anlamıyor." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump’ın en azından İsrail’in Suriye’deki operasyonlarına karşı olmadığını ifade eden kaynak, şöyle devam etti:

'SERT ADIMLAR ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

"Başkan Trump'ın açıklaması bizim için durumu değiştirmeyecek. İran'ın askeri varlığına karşı sert adımlar atmaya devam edeceğiz."

Trump ABD'nin Suriye'den çekilme kararı bağlamında, İran hakkında dün yaptığı açıklamada, bu ülkenin durumunun yaptırımlar neticesinde değiştiğini ifade etmiş ve "İran Suriye'de istediğini yapabilir." demişti.

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