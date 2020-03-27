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İki ülke dehşeti yaşıyor! Ölü sayısında artış

DÜNYA HABERLERİ  | 27.03.2020 12:50 | Son Güncelleme

İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 144 kişi artarak, 2 bin 378'e yükseldi. İspanya'da ise hayatını kaybedenlerin sayısı düne göre 769 artarak 4 bin 858'e çıktı.

İki ülke dehşeti yaşıyor! Ölü sayısında artış

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 144 kişinin daha yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Böylece koronavirüs kaynaklı can kaybının 2 bin 378'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 2 bin 926 artarak 32 bin 332'ye ulaştığını bildirdi.

Bu sayı İran'da bugüne kadar bir günde tespit edilen en yüksek vaka sayısı oldu.

11 BİNDEN FAZLA HASTA İYİLEŞTİ

Dünden bu yana 676 kişinin daha iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini aktaran Cihanpur, sağlığına kavuşan toplam kişi sayısının ise 11 bin 133 olduğunu ifade etti.

Cihanpur, 5 Mart'ta başlatılan Koronayla Ulusal Mücadele Seferberliği kapsamında sağlık taramasından geçen kişi sayısının da 50 milyonu aştığını belirtti.

İtalya, İspanya ve hastalığın ortaya çıktığı Çin'in ardından en çok can kaybının yaşandığı İran'da, virüs ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı.

İran, 5 Mart'ta "Koronayla Ulusal Mücadele Seferberliği" adı verilen plan kapsamında virüsün en çok görüldüğü eyaletler başta olmak üzere ülke genelinde 300 bin kişilik ekiplerle sağlık taramasına başlandığını duyurmuştu.

İSPANYA'DA ÖLÜ SAYISI YÜKSELDİ

İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı düne göre 769 artarak 4 bin 858'e çıktı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
İRAN koronavirüs

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