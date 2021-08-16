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İki ülke harekete geçti: Ay toprağından oksijen üretecek!

16.08.2021 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ay'da oksijen üretimini amaçlayan deneysel projelerde yer almayı planlayan Japon ve İsrail firmaları, iş birliği yapacak. Toprağın yüksek sıcaklık eritilerek elektroliz edilmesini amaçlayan firmalar, bu yöntemle oksijen üretmeyi amaçlıyor.

İki ülke harekete geçti: Ay toprağından oksijen üretecek!

Ay'da uzun vadeli görevlerin hayata geçirilmesine yönelik farklı ülkelerin muhtemel teknoloji arayışları sürüyor. Kyodo ajansına göre Japonya'dan Ispace ile İsrail'den Helios firmaları, Ay'da oksijen üretimini hedefleyen projede iş birliği yürütecek. Buna göre firmalar, Ay'dan elde edilen toprağı yüksek sıcaklıkta eritip elektroliz ederek, oksijen üretmeyi deneyecek.

PROJENİN PAZARA OLAN İLGİYİ ARTTIRMASI BEKLENİYOR

Projeye ilişkin konuşan Ispace Üst Yöneticisi (CEO) Hakamada Takeşi, "Proje, daha fazla oyuncunun bu pazara girmesini teşvik edecek" dedi.

"HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"

Helios CEO'su Jonathan Geifman, ay toprağından oksijen üretilmesinin, gelecekte Ay'a yönelik faaliyetler için hayati önem taşıdığını söyledi.

1 TON AY TOPRAĞINDAN 250 KİLO OKSİJEN ELDE EDİLECEK

Proje kapsamında İsrailli firma, 1 ton Ay toprağından 250 kilogram oksijen elde edilmesini hedefliyor.

Ispace ise 2023-25 döneminde iki farklı dönemde teknik ekipman tedarik edecek.

AA

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Japonya
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