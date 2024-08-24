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  4. İki ülkenin diplomatları birbirine girdi! Görünce kaldırmak için adeta masaya uçtu: Yerde boğuşma anları...

İki ülkenin diplomatları birbirine girdi! Görünce kaldırmak için adeta masaya uçtu: Yerde boğuşma anları...

24.08.2024 16:01
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Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
24.08.2024 16:01
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Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen Afrika Kalkınma Konferansı, şaşkına çeviren anlara sahne oldu. Konferansa Fas ve Cezayirli diplomatlar arasında yaşanan kavga damga vurdu. Sahra Çölü'nün bir kısmında hak iddia eden Fas diplomatı, Sahra Cumhuriyeti heyet plaketini masaya uçarak kaldırmak istedi. Bir anda ortalık karışırken Sahra Cumhuriyeti'ni destekleyen Cezayirliler de Faslı diplomatı yere düşürdü. Tarafların boğuşması bir süre yerde devam etti.

Japonya'daki Afrika Kalkınma Konferansı ilginç anlara ve kavgaya sahne oldu. Konferansta Fas'ı temsil eden diplomat, Sahra Cumhuriyeti heyet plaketini masada görünce, adeta masaya uçarak kaldırmak istedi. Ancak bu hamlesi sonrası ortalık fena karıştı. Cezayirliler Faslı diplomata engel olurken, kavga anları saniye saniye kaydedildi.

MASADAKİ PLAKETİ KALDIRMAK İSTEDİ

Tokyo'da düzenlenen Afrika Kalkınma Konferansı'nda sinirler bir hayli gerildi. Konferansa katılan Faslı bir diplomat, Sahra Çölü'nün bir kısmında hak iddia ettiği için masadaki Sahra Cumhuriyeti heyet plaketini kaldırmak istedi.

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KAVGA ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Faslı diplomat hızla masaya koşup plaketi almaya çalıştı fakat buna Cezayirliler engel oldu. Cezayirli bir diplomat da Faslı diplomatı tutarak yere düşürürken boğuşma bir süre de yerde devam etti. Kavga salondakilerin araya girmesiyle son buldu. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Cezayir Fas sahra
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