İki üniversiteli genç harçlıklarını biriktirip hayvancılığa başladı

Recep Furkan Çelik, AA muhabirine, geçen yıl yaz tatilinde memleketine geldiğinde can sıkıntısından bir şeyler yapmak istediğini, aynı köyden Eray Zencir ile boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla hayvancılık yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Gençler, üniversiteden mezun olduktan sonra devletten destek alarak büyükbaş ve küçükbaş hayvanların yanı sıra kanatlıların da bulunduğu çiftlik kurmayı hayal ediyor.

Ailelerine yük olmak istemeyen gençler, biriktirdikleri harçlıkları ve yaz tatilinde kazandıkları paralarla 3 keçi ile 4 koyun aldı. Bilecik merkeze bağlı Kurtköy'deki hayvanların bakımlarıyla Çelik'in halası ve Zencir ilgileniyor. Sürüdeki hayvan sayısı yeni doğumlarla kısa sürede 10'a ulaşacak.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Kamu Yönetimi Bölümü 3. sınıfında okuyan Recep Furkan Çelik ile Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İlahiyat Önlisans Programında öğrenimini sürdüren Eray Zencir, birlikte hayvancılık yapmaya karar verdi.

BİLECİK (AA) - MUHSİN ARSLAN - Bilecik'te üniversite öğrencisi iki arkadaş, biriktirdikleri harçlıklar ve yaz tatilinde kazandıkları paralarla hayvancılığa başladı.

Ailelerinin gönderdiği harçlıklardan artırdıkları ile yaz tatilinde çalışıp kazandıkları paraları iki yıl boyunca biriktirdiklerini belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Ailelerimizin yardımıyla hayvan bakımını öğrendik ve Saanen keçisi ile koyun aldık. Şu anda bakımlarına devam ediyoruz. Köy hayatını, köyde bir şeyler yapmayı çok seviyoruz. Yaz tatillerinde memlekete geldiğimizde köyde vakit geçirmeye gayret ediyoruz. Arkadaşım Eray Zencir açık öğretim okuduğu için, halam ile her gün köye gelip hayvanlarımıza bakıyor. Ara tatilde ve yaz tatilinde arkadaşıma yardım ediyorum."

Çelik, sürüdeki hayvan sayısı artınca devletten destek alıp çiftlik kurmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Eray Zencir de gelecekte hem eğitimini aldıkları işi yapmayı hem de hayvancılığı devam ettirmeyi planladıklarını ifade etti.

