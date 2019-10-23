HABER

İki üniversiteli genç harçlıklarını biriktirip hayvancılığa başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 12:13 | Son Güncelleme

Bilecik'te 22 yaşındaki üniversite öğrencisi iki genç, biriktirdikleri harçlıklar ve yaz tatilinde kazandıkları paralarla hayvancılık işine girdi - Şu anda 3 keçisi ve 4 koyunu bulunan gençler, yeni doğumlarla küçükbaş hayvanların sayısını çoğaltıp mezun olduktan sonra çiftlik kurmak istiyor - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi Recep Furkan Çelik: - "Arkadaşım Eray Zencir açık öğretim okuduğu için, halam ile her gün köye gelip hayvanlarımıza bakıyor. Ara tatilde ve yaz tatilinde arkadaşıma yardım ediyorum"

BİLECİK (AA) - MUHSİN ARSLAN - Bilecik'te üniversite öğrencisi iki arkadaş, biriktirdikleri harçlıklar ve yaz tatilinde kazandıkları paralarla hayvancılığa başladı.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Kamu Yönetimi Bölümü 3. sınıfında okuyan Recep Furkan Çelik ile Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İlahiyat Önlisans Programında öğrenimini sürdüren Eray Zencir, birlikte hayvancılık yapmaya karar verdi.

Ailelerine yük olmak istemeyen gençler, biriktirdikleri harçlıkları ve yaz tatilinde kazandıkları paralarla 3 keçi ile 4 koyun aldı. Bilecik merkeze bağlı Kurtköy'deki hayvanların bakımlarıyla Çelik'in halası ve Zencir ilgileniyor. Sürüdeki hayvan sayısı yeni doğumlarla kısa sürede 10'a ulaşacak.

Gençler, üniversiteden mezun olduktan sonra devletten destek alarak büyükbaş ve küçükbaş hayvanların yanı sıra kanatlıların da bulunduğu çiftlik kurmayı hayal ediyor.

- "Ailelerimizin yardımıyla hayvan bakımını öğrendik"

Recep Furkan Çelik, AA muhabirine, geçen yıl yaz tatilinde memleketine geldiğinde can sıkıntısından bir şeyler yapmak istediğini, aynı köyden Eray Zencir ile boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla hayvancılık yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Ailelerinin gönderdiği harçlıklardan artırdıkları ile yaz tatilinde çalışıp kazandıkları paraları iki yıl boyunca biriktirdiklerini belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Ailelerimizin yardımıyla hayvan bakımını öğrendik ve Saanen keçisi ile koyun aldık. Şu anda bakımlarına devam ediyoruz. Köy hayatını, köyde bir şeyler yapmayı çok seviyoruz. Yaz tatillerinde memlekete geldiğimizde köyde vakit geçirmeye gayret ediyoruz. Arkadaşım Eray Zencir açık öğretim okuduğu için, halam ile her gün köye gelip hayvanlarımıza bakıyor. Ara tatilde ve yaz tatilinde arkadaşıma yardım ediyorum."

Çelik, sürüdeki hayvan sayısı artınca devletten destek alıp çiftlik kurmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Eray Zencir de gelecekte hem eğitimini aldıkları işi yapmayı hem de hayvancılığı devam ettirmeyi planladıklarını ifade etti.

PARTNER Gizemini kimse çözemedi! ABD onu yerin yüzlerce metre altında saklıyor Gizemini kimse çözemedi! ABD onu yerin yüzlerce metre altında saklıyor
Hayvanlara takılan hamut, süs eşyası olduHayvanlara takılan hamut, süs eşyası oldu
MSB'den son dakika Barış Pınarı Harekatı açıklamasıMSB'den son dakika Barış Pınarı Harekatı açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bilecik çiftlik küçükbaş hayvan üniversite öğrencisi

En Çok Okunan Haberler

Kremlin: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Kremlin: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

MasterChef'te bir ilk yaşandı! Neye uğradıklarını şaşırdılar!

MasterChef'te bir ilk yaşandı! Neye uğradıklarını şaşırdılar!

Terim'den flaş Belhanda sözleri!

Terim'den flaş Belhanda sözleri!

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB'den son dakika Barış Pınarı Harekatı açıklaması

MSB'den son dakika Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Eşiyle tartıştıktan sonra balkondan atlayan kadın öldü

Eşiyle tartıştıktan sonra intihar etti

Son dakika! Uşak'ta yangın faciası: Aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi öldü

Uşak'ta yangın faciası: Aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi öldü

Hatay'da uyuşturucu satıcılarına operasyon! 3 kişi tutuklandı

Hatay'da uyuşturucu satıcılarına operasyon! 3 kişi tutuklandı

Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Sosyal medyadan terör propagandası yapanlar gözaltına alıntı

Sosyal medyadan terör propagandası yapanlar gözaltına alıntı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.