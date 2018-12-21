HABER

İki ustadan "Martıların Gözünden İstanbul" fotoğraf sergisi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.12.2018 17:14 | Son Güncelleme

Hava ve yer fotoğraflarının iki ustasının, İstanbul'u şimdiye dek görülmemiş açılardan gözler önüne seren "Martıların Gözünden İstanbul" fotoğraf sergisi açıldı.

İki ustadan "Martıların Gözünden İstanbul" fotoğraf sergisi

İstanbul, 21 Aralık (DHA) - Hava ve yer fotoğraflarının iki ustasının, İstanbul'u şimdiye dek görülmemiş açılardan gözler önüne seren "Martıların Gözünden İstanbul" fotoğraf sergisi açıldı.
Kadim uygarlıkların kesiştiği İstanbul’u var eden, dünyanın en etkileyici coğrafyalarından birini, şimdiye dek görülmemiş açılardan gözler önüne seren "Martıların Gözünden İstanbul" fotoğraf sergisi, İstanbullular ve İstanbul sevdalılarıyla buluştu.
İstanbul'da yapılan birkaç saatlik bir tekne gezisi bile her sınıftan, her kültürden yerli-yabancı herkesi derinden etkileyen bir görsel şölen olarak bilinirken, Orhan Durgut ve Ercüment Çilingiroğlu, fotoğraflarıyla bu kez aynı gözlere hem gökyüzünden, hem de şehrin içinden karelerle sesleniyor.
Hava fotoğrafçılığının en yetkin imzalarından olan Orhan Durgut'un her biri birer görsel şölen niteliğindeki kareler, Ercüment Çilingiroğlu’nun şehrin farklı noktalarından kadrajına yansıyan çekimler, "Martıların Gözünden İstanbul" fotoğraf sergisi şimdi sanatseverler ile buluşuyor.
Perge Denizcilik ve Gemi Acenteliği şirketinin sponsorluğunda, 42 Maslak İki ustadan

PARTNERŞener Şen'e koştularŞener Şen'e koştular
'FETÖ Borsası' davasında, çete bağlantısı olduğu iddia edilen savcı dinlenecek'FETÖ Borsası' davasında, çete bağlantısı olduğu iddia edilen savcı dinlenecek
FETÖ şüphelilerinde F serisi dolar ele geçirildiFETÖ şüphelilerinde F serisi dolar ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni 20 TL banknotlar tedavüle girecek

Yeni 20 TL banknotlar tedavüle girecek

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan fotoğrafı kulisleri sarstı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan fotoğrafı kulisleri sarstı

Tunceli'de mağarada kıstırılan teröristlerin önceki görüntüleri ortaya çıktı

Tunceli'de mağarada kıstırılan teröristlerin önceki görüntüleri ortaya çıktı

Kimse ikna edemiyor! Vücudundaki yanıklar yüzünden...

Kimse ikna edemiyor! Vücudundaki yanıklar yüzünden...

Tuğba Ekinci, Acun Ilıcalı'yı övdü! Olay oldu

Tuğba Ekinci, Acun Ilıcalı'yı övdü! Olay oldu

TRT ekibi Birleşik Arap Emirlikleri'nde alıkonuldu!

TRT ekibi Birleşik Arap Emirlikleri'nde alıkonuldu!

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

'İstilacı tür' uyarısı gelmişti, korkulan oldu! Bir şehir bunu konuşuyor

'İstilacı tür' uyarısı gelmişti, korkulan oldu! Bir şehir bunu konuşuyor

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar uyarısı)

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar uyarısı)

21 yıl sonra hayatının şokunu yaşadı!

21 yıl sonra hayatının şokunu yaşadı!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cinsel istismarla suçlanan 'sahte şeyh'in cezası belli oldu

5 erkeğe cinsel istismarda bulunmuştu! 'Sahte şeyh' için karar verildi

'La Casa De Papel' çetesi Kocaeli'nde yakalandı

'La Casa De Papel' çetesi Kocaeli'nde yakalandı

Doğru bilinen yanlışlar! Telefonu şarjı bitmeden şarj ederseniz...

Hepimiz yapıyoruz! Telefonu şarjı bitmeden şarj edince...

200 haneden yalnızca minare su yüzünde kaldı!

200 haneden yalnızca minare su yüzünde kaldı!

Baretler sanata dönüştü

Baretler sanata dönüştü

Sarıkamış'ta yavru ayı şaşkınlığı! Gören telefonuna sarıldı

Hem de en işlek caddede! Gören telefonuna sarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.