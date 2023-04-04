İki vajinası olan kadın cinsel hayatını anlattı! "Birini kocam diğerini işim için kullanıyorum"

Çift vajina hastalığına tıp dilinde uterus didelfis deniliyor. Scientific American'a göre her 2.000 kadından birini etkileyen bu hastalık çift rahmi, iki set yumurtalık ve iki vajinaya sahip olduğu anlamına geliyor. Çift vajinaya sahip olan 31 yaşındaki Evelyn Miller'a, 2011 yılında Avustralya'da Kadın ve Çocuk Hastanesi'nde yapılan bir muayene sırasında jinekoloğun fiziksel bir düzensizlik fark etmesi üzerine uterus didelfisi teşhisi kondu.

İLK CİNSEL DENEYİMİNDE BİR FARKLILIK OLDUĞUNU ANLADI

Avustralyalı kadın gençliğinde genital bölgesinde bir şeylerin "yanlış" olduğunu fark ettiğini çünkü erkek arkadaşının penisinin ilk kez seks yapmaya çalıştıklarında "sürekli duvara çarptığını" söyledi. South West News Service ile yaptığı bir röportajda "Ondan sonra çok uzun süre seksten kaçındım" dedi. "Erkekler ne yaptıklarını bilmiyorlardı ve sonunda penislerini üretrama çarpıyorlardı."

YAŞADIKLARI ENDİŞELENMESİNE NEDEN OLDU

"Seks konusunda çok fazla endişe hissettim," diye devam etti. “O zamanlar sadece babamla yaşıyordum, bu yüzden gidip özel olarak sorabileceğim kimsem yoktu.

Google söz konusu bile değildi. Uzak bir çiftlikte yaşıyordum ve kelimenin tam anlamıyla sadece çevirmeli bağlantımız vardı, bu yüzden semptomlarımı internetten arayamadım.

EŞİNİN DESTEĞİYLE ONLYFANS HESABI AÇTI

Miller, 2011'deki teşhisinin ardından durumunu yavaş yavaş kabul etmeye başladı ve daha sonra şimdiki kocası Tom ile tanıştı. Eşinin desteğiyle 2018'de OnlyFans hesabını açana kadar uterus didelfisi olduğunu kamuya açıklamadığını söylüyor.

Sarışın heyecanla, "OnlyFans sonunda durumumu kabullenmeme yardım etti," dedi. "İçerik oluşturmak ve insanların karmaşık bir şekilde benim durumumdan etkilenmesini sağlamak gerçekten harika."

İNSANLAR HASTALIĞINI MERAK EDİYOR

Miller, "Seks işçiliğini her zaman merak etmişimdir ve bazen başka erkekler de işin içindedir," dedi. “Gerçekten hile yapmak gibi gelmiyor. İş için bir vajinam, oyun için başka bir vajinam var. "İnsanlar gerçekten merak ediyor," diye açıkladı. “İki vajinam olduğu gerçeğini seviyorlar."

HASTALIĞI HAKKINDA FARKINDALIK YARATTIĞINI DÜŞÜNÜYOR

Miller, OnlyFans'ın kendisine uterus didelphys hakkında "farkındalığı artırmak için" bir platform verdiğini iddia etti. "Bununla en kötü zamanları geçiren pek çok kadın bana mesaj atıyor" dedi. "Bazıları çocuk sahibi olamıyor ki bu çok üzücü."

AYNI ANDA İKİ BEBEĞE HAMİLE KALINABİLİR

Miller, sağ rahminde hamile kalabildi. Miller'ın iki tane çocuğu bulunuyor. İki çocuk annesi, "Aynı anda iki bebeğe hamile olma riskim her zaman vardı," diye açıkladı. "Birine hamileyken, diğer vajinayla seks yapmak isteseydik yine de prezervatif kullanmamız gerekirdi."

HASTALIĞI NEDENİYLE BEBEKLERİ KÜÇÜK DOĞDU

Miller, "Doğum yaptıktan sonra da komplikasyonlar oldu," diye açıkladı. “İki bebeğim de çok küçük doğdu ve aylarca yoğun bakımda kalması gerekiyordu. Çok şükür şimdi ikisi de mutlu ve sağlıklı." Sonunda kendine güvenen ve halinden memnun olan Miller'ın OnlyFans'ta içerik paylaşmayı bırakmaya niyeti yok ve durumunu çevreleyen damgayı yıkmaya devam etmek istiyor.



