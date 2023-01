İki vajinası olan kadın paylaştı! "Seks oldukça karmaşık"

Surrey'de yaşayan 23 yaşındaki Annie Charlotte'a, iki vajinası olması ve ayda iki adet görmesi anlamına gelen nadir bir durum teşhisi kondu . Bu nadir görülen hastalık nedeniyle aynı anda farklı erkeklerden iki bebeğe hamile kalabiliyordu. Charlotte, 16 yaşında doğum kontrol bobini takmaya gittiğinde uterus didelfisi olduğunu keşfetti. O zamandan beri bu hastalıkla savaşan genç kadın vücudunu sevmeyi ve kucaklamayı öğrendi.

DURUMUNU ÇOK HAVALI BULUYOR

Bu hastalık aynı anda iki farklı erkekten iki bebeğe hamile kalabileceği anlamına geliyor. Ayrıca doğum kontrolü ile idare ettiği iki adet dönemi var ve her iki vajinanın da "tamamen işlevsel" olduğunu söylüyor. Durumunu kabul etmesi birkaç yıl alırken, 23 yaşındaki Annie şimdi durumu "çok havalı" buluyor.

ÇOCUK SAHİBİ OLMASININ ZOR OLACAĞI SÖYLENDİ

Teşhisi hakkında konuşan Annie, Mirror'a şunları söyledi : "Bir arkadaşımla doğum kontrol bobini takmaya gittim, hemşire orayı karıştırıyordu . Kafası karışmıştı ve şaşırmış bir ses çıkardı." Teşhis, daha sonra bunun hayatını nasıl etkileyeceği konusunda bilgilendirilen Annie için büyük bir şok oldu. "Bana çocuk sahibi olmanın çok zor olacağı ve çok sayıda hastane ziyareti ve sezaryen ile preterm doğum yapmayı da içereceği söylendi, çünkü fetüsün tam dönem için taşınması için yeterli alanı olmayacaktı" diye açıkladı.

"NORMAL OLMADIĞININ SÖYLENMESİ KORKUTUCUYDU"

"Ayrıca birden fazla düşük yapma şansı olduğu söylendi. "Çocuk sahibi olmaktan veya hamile kalmaya çalışmaktan korkuyorum - bu, uzun süredir endişelendiğim bir şey. Genç bir kadındım. Vücudumun farklı bölgeleriyle çıkmak ve onları keşfetmekle yeni ilgilenmeye başlamıştım ve birdenbire bunun herkesinkinden farklı olduğu söylendi. Gençken 'normal' olmak istiyorsun ve normal olmadığının söylenmesi gerçekten çok korkutucuydu.

BU DURUMU PROBLEM OLARAK GÖRMEYİ BIRAKTI

"Biraz yoldan çıktım, kimseye bir şey söylemedim ve bu konuyu annemle konuşmakta zorlandım." Annie, üniversitede vücudunu açmayı ve kabul etmeyi öğrendi. Hatta 'İki vajinam var' sözünü buz kırıcı olarak kullandı. "Bunu gerçekten kabul etmeye başladım. Buna tıbbi bir sorun ve çocuk sahibi olmaktan kaynaklanabilecek tüm sorunlar olarak bakmayı bıraktım ve bunun yerine insanların tepkileri nedeniyle kendimin süper havalı bir yönü olan bir şeydi." dedi.

"Şimdi, onu tamamen benimsedim ve kendimin bir parçası olarak kabul ettim ve kendime hiç bu kadar güvenmemiştim." Hamilelikle ilgili endişelerin yanı sıra, Annie'nin durumu hayatını çok fazla etkilemiyor ve "alıştı".

SEKS YAPTIĞI ADAM FARK ETMEMİŞTİ

"Herhangi bir romantik partner sadece merak ederdi, ama ben hiç kötü bir tepki almadım - sadece bir sürü soru alıyorum. Bazı insanlar yalan söylediğimi düşünüyor ama genel olarak herkes bu konuyu merak ediyor ve daha fazlasını öğrenmek istiyor.

Çıktığım bir adamla seks yaptıktan hemen sonra ona [bu konuyu] anlattım. Fark etmediğini söyleyerek en hafif tabirle kafasının karıştığını paylaştı. Ona vajinalarımı ayıran, yarım inç içeride olan duvarı nasıl hissedeceğini öğrettim.

"Bir kez hissedebildiğinde, hala biraz kafası karışmıştı ama aynı zamanda biraz da büyülenmişti." Annie, diğer kadınların başarılı, kazançlı sayfalar başlattığını gördükten sonra, masaya getirecek benzersiz bir şeyi olduğunu fark etti ve 2020'de OnlyFans'ı kurdu. "Hayranlardan aldığım acil soruların çoğu 'gerçekten iki tane var mı!? dedi.

VAJİNASINA ÖZEL İÇERİKLER ÜRETİYOR

"Abone olan herkes her zaman bunu soruyor. Çoğu zaman sadece cinsel şeylerin nasıl çalıştığını öğrenmek istiyorlar, ancak bazıları daha sıradan şeyleri de bilmek istiyor - nasıl işediğim gibi! Kadın anatomisi hakkında pek bir şey bildiklerini sanmıyorum. Durumumu çevrimiçi olarak adıma ve biyografimde belirtiyorum, bu nedenle insanların meraktan takip etmesi yaygın bir durum - ve ben de iki vajinaya sahip olma konsepti etrafında belirli içerikler çekiyorum."

ÇEVRESİ TAM DESTEK VERİYOR

Annie, mevcut finansal ortamda bunun "hayatını değiştirdiğini" ve kendini desteklemekten gurur duyduğunu söylüyor. "23 yaşında taşındım, tasarruf edebiliyor, para yatırabiliyor ve rahat yaşayabiliyorum" diye açıkladı.

"Başlangıçta bunu kesinlikle ürkütücü buldum ve bunu arkadaşlarıma ve anneme söylemek zordu ama değer verdiğim herkes inanılmaz derecede kabullendi ve cesaretlendirdi. Kesinlikle çok dolu bir hayatım var - Her zaman sosyal medya, OnlyFans için içerik hazırlamakla veya abonelerimle sohbet etmekle meşgulüm, bu yüzden flört şu an için arka planda kaldı. "Kendimi asla geleneksel bir işe dönerken görmüyorum, bundan gerçekten zevk alıyorum. Her zaman bir oyuncu olmak istemişimdir, bu yüzden sanırım bu yapabileceğim en yakın şey."