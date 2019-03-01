HABER

İki veli arasında çıkan kavga cinayetle bitti

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2019 18:40 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Didim ilçesinde, ilkokul öğrencisinin velisi Orhan İ.

İki veli arasında çıkan kavga cinayetle bitti

Ediz VERDİOĞLU/DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinde, ilkokul öğrencisinin velisi Orhan İ. (45), okulda tartıştığı başka öğrencinin velisi Dilek Atalay'ı (37), caddede tekrar karşılaşınca tabancayla sırtından ve göğsünden vurarak öldürdü. Gözaltına alınan Orhan İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, dün saat 16.00 sıralarında Çamlık Mahallesi'nde meydana geldi. Didim Valiler İlkokulu'na gelen veliler Dilek Atalay ile Orhan İ. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Çevredeki diğer veliler tarafından tartışma sonlandırıldı. Ardından iki veli, okulun yakınlarındaki Ege Caddesi'nde karşılaşınca tartışma tekrar başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Orhan İ., belindeki tabancasını çıkartıp, Atalay'a iki el ateş etti. Bir çocuk annesi Atalay, göğsüne ve sırtına isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Atalay, bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Atalay, durumu ağır olduğu için Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Atalay, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Soruşturma başlatan polis, suç aleti tabancayla birlike Orhan İ.'yi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Orhan İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

İki veli arasında çıkan kavga cinayetle bittiİki veli arasında çıkan kavga cinayetle bitti

Tüyler ürperten anlar! Bahçedeki garip sesleri duydular, oraya bakınca şoke oldularTüyler ürperten anlar! Bahçedeki garip sesleri duydular, oraya bakınca şoke oldular
Kargoyla uyuşturucu ticareti yapan 6 kişi tutuklandıKargoyla uyuşturucu ticareti yapan 6 kişi tutuklandı
Uyuşturucu ticaretinden tutuklandıUyuşturucu ticaretinden tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O ülkede şiddetli deprem!

O ülkede şiddetli deprem!

Bakanlık açıkladı! Bedelli askerlikte celp tarihleri değişti

Bakanlık açıkladı! Bedelli askerlikte celp tarihleri değişti

Şahin K. sosyal medyadan isyan etti: Hırsımdan ağladım

Şahin K. sosyal medyadan isyan etti: Hırsımdan ağladım

Albayrak müjdeyi verdi! İkinci kredi paketi geliyor

Albayrak müjdeyi verdi! İkinci kredi paketi geliyor

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Günün en acı karesi! Teneşire bırakılan bebek toprağa verildi

Günün en acı karesi! Mezar başına 'ÇP 51' yazıldı

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp taciz etti

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var, söylenti vardı...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Sipariş kolilerinden 300 bin lira çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.