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İki yabancı dil bilen aday öğretmen çobanlık yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 10:23 | Son Güncelleme

Sivas’ta iki yabancı dil bilen üniversite mezunu aday öğretmen, yerleşemeyince çobanlık yapmaya başladı.Sivas’ın Altınyayla ilçesi Taşlıhöyük köyünde yaşayan Servet Sevim, iki yabancı dil bilmesine rağmen çobanlık yapıyor.

Sivas’ta iki yabancı dil bilen üniversite mezunu aday öğretmen, yerleşemeyince çobanlık yapmaya başladı.
Sivas’ın Altınyayla ilçesi Taşlıhöyük köyünde yaşayan Servet Sevim, iki yabancı dil bilmesine rağmen çobanlık yapıyor. 2002 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği bölümünden mezun olan Sevim, 2007 yılında ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden İngilizce sertifikası aldı. Dönem dönem vekil öğretmenlik yapsa da bir türlü yerleşemedi. Yerleşme umudunu yitiren öğretmen adayı köyünde hayvancılık yapmaya karar verdi. Sevim, yıllar içerisinde 350 küçükbaş hayvana sahip oldu. Aklının bir köşesinde öğretmenlik yaparak öğrenci yetiştirmek olsa da şimdilik sürüsünün başında hayatından memnun bir şekilde yaşamını sürdürüyor.

2002 yılından bu yana yerleştirilmeyi bekledi
Sevim, 2002 yılından bu yana kadar öğretmen olarak yerleştirilmeyi beklediğini belirtip, “2002 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Fransızca bölümünden mezun oldum. O günden bu güne atama bekleyen öğretmenlerden birisiyim. Atamam yapılmadığı için hayvancılıkla uğraşıyorum. Fransızca bölümünü bitirdim daha sonra Cumhuriyet Üniversitesinden İngilizce sertifikası aldım. Altınyayla ilçesinin çeşitli köylerinde ücretli İngilizce öğretmenliği yaptım. Şu anda hayvanlarımız ile ilgileniyorum. Duyanlar mutlaka şaşırıyor ama maalesef yapacak bir şey yok. Elimizden geldiğince geçimimizi sağlamak için farklı yollarda uğraşıyoruz. ‘2 dil bilip niye köyde kaldın, niye turistik yerlere gitmedin’ diyenler oluyor. Ailevi sebeplerden ve hayvanlar ile uğraşmayı sevdiğim için köyde kaldım. Devlette de atamamız olmayınca hiç olmazsa kendime yeni bir iş alanı açmayı düşündüm. Bu şekilde bir işletme kurdum” dedi.

"Yaptığım işten utanmıyorum"
Çobanlık yaptığı için hiçbir zaman utanmadığını belirten Sevim, “Ücretli öğretmenlik yaptığım zaman İngilizceyi sürekli kullanabiliyorum ama Fransızcayı fazla kullanamıyorum. Çok azda olsa bazen otlatırken hayvanlara İngilizce ya da Fransızca çeşitli kelimeler kullanıyorum. Yaptığım işi hiçbir zaman yadırgamadım, 2 yabancı dil biliyor olabilirim ama kesinlikle çobanlık yapıyorum diye hiçbir zaman gocunmadım. İşimi severek yapıyorum. Bundan da mutluyum. Ailem de beni destekliyor. 350 civarında küçükbaş hayvanımız var” şeklinde konuştu.

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