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  4. İki yabancı uyruklu yolcunun mide ve bağırsaklarında uyuşturucu taşıdıkları ortaya çıktı

İki yabancı uyruklu yolcunun mide ve bağırsaklarında uyuşturucu taşıdıkları ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 18:00 | Son Güncelleme

Denizli’de narkotik ekipleri, uyuşturucu paketlerini yutarak sevkiyat yapan 2 yabancı uyruklu şahsı otobüs terminalinde gözaltına aldı.Denizli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 yabancı uyruklu şahsın yurt dışından ülkeye yutma yöntemi ile uyuşturucu madde getirecekleri bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İki yabancı uyruklu yolcunun mide ve bağırsaklarında uyuşturucu taşıdıkları ortaya çıktı

Denizli’de narkotik ekipleri, uyuşturucu paketlerini yutarak sevkiyat yapan 2 yabancı uyruklu şahsı otobüs terminalinde gözaltına aldı.
Denizli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 yabancı uyruklu şahsın yurt dışından ülkeye yutma yöntemi ile uyuşturucu madde getirecekleri bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde getirecekleri tespit edilen F.Dç ve V.D., Denizli Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şahısların Denizli Devlet Hastanesinde yapılan kontrollerinde mide ve bağırsaklarında yabancı madde olduğu tespit edildi. F.D. isimli şahısta 65 paket halinde 588 gram metamfetamin maddesi, V.D. isimli şahısta ise 35 paket halinde 317 gram metamfetamin maddesi olduğu belirlendi. İki zanlıdan toplamda 100 paket halinde 905 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan haklarında yasal işlem yapılarak adli mercilere sevk edilen 2 şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İki yabancı uyruklu yolcunun mide ve bağırsaklarında uyuşturucu taşıdıkları ortaya çıktı

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