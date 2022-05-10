İki yabancı uyruklunun makaslı kavgası kameralara yansıdı

Olay, İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi Osmaniye Caddesi üzerinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 yabancı uyruklu şahıs önce sözlü tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Birbirlerini kovalayan gençlerin caddedeki kavgası dakikalarca sürdü. Kavga sonunda şahıslardan biri makasla diğerini sol omzundan yaraladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaralayan şahsı gözaltına aldı. Omzundan makasla yaralanan ve kanlar içerisinde kalan kişi ise olay yerine gelen ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

OLAY ANI KAMERADA

Çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıyan kavga görüntülerinde yabancı uyruklu kişilerin cadde başından beri kavga ettikleri, birbirlerini kovaladıkları ve taş attıkları görülüyor. Kavganın çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

