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'İki yabancının ikametgahı Bakan Yerlikaya'nın evinde çıktı' iddialarına Göç İdaresi yanıt verdi!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
02.08.2024 12:12
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Ankara'da yaşanan bir olay duyanları şaşkına çevirdi. Geçici ikamet kaydına sahip iki yabancının ikametgah olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın evini gösterdiği iddia edilmişti. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı bu iddialar üzerine açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, konuyla ilgili olarak 10 Mayıs tarihinde mülkiye müfettişi görevlendirildiği bildirildi.

'İki yabancının ikametgahı Bakan Yerlikaya'nın evinde çıktı' iddialarına Göç İdaresi yanıt verdi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın ikamet adresinde iki yabancı adına kayıtlı ikamet izni çıktığına yönelik haberlere ilişkin, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’ndan açıklama geldi. Açıklamanın detaylarında olayın 9 Mayıs'ta tespit edildiği ve 10 Mayıs'ta da konuyla ilgili mülkiye müfettişi görevlendirildiği ifade edildi.

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SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Açıklamada, “Mülkiye Müfettişinin ilk tespitleri doğrultusunda N.N. ve A. H. adlı 2 Azerbaycanlı askeri öğrenci ile 2 sivil şahıs hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.” denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya göç idaresi başkanlığı
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