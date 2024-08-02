'İki yabancının ikametgahı Bakan Yerlikaya'nın evinde çıktı' iddialarına Göç İdaresi yanıt verdi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın ikamet adresinde iki yabancı adına kayıtlı ikamet izni çıktığına yönelik haberlere ilişkin, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’ndan açıklama geldi. Açıklamanın detaylarında olayın 9 Mayıs'ta tespit edildiği ve 10 Mayıs'ta da konuyla ilgili mülkiye müfettişi görevlendirildiği ifade edildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Açıklamada, “Mülkiye Müfettişinin ilk tespitleri doğrultusunda N.N. ve A. H. adlı 2 Azerbaycanlı askeri öğrenci ile 2 sivil şahıs hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.” denildi.