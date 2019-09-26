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İki yakadan şarkılar seslendirdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 22:11 | Son Güncelleme

Edirne'de Uluslararası Balkan Müzik Festivali kapsamında Cafe Aman İstanbul grubu sahne aldı

EDİRNE (AA) - Edirne'de Uluslararası Balkan Müzik Festivali kapsamında Cafe Aman İstanbul grubu sanatseverlerle buluştu.

Trakya Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı tarafından ilki düzenlenen Uluslararası Balkan Müzik Festivali'nin ikinci gününde Yunan ve Türk müzisyenlerden oluşan Cafe Aman İstanbul grubu, Trakya Üniversitesi Konservatuvar Salonu'nda sahne aldı.

"Feraye, Osman Aga, Kayıkçı, Darıldın mı cicim bana, Cevriye Hanım, Üsküdar'a gider iken, Telli turna" gibi şarkıları Türkçe ve Rumca harmanlayıp seslendiren grup solistleri Stelyo Berber ve Pelin Süer, buziki ve akordiyon ezgileriyle seyircilerin beğenisini topladı.

Konserin son şarkılarında Edirneli klarnet virtüözü Serkan Çağrı da gruba klarnetiyle eşlik etti.

Yaklaşık iki saat süren konserde grup, iki yakanın şarkılarını müzikseverlerle birlikte seslendirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Edirne kültür Müzik

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