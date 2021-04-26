İki yapay kalple hayata tutunan Arda, sağlığına kavuşmak için kalp nakli bekliyor

7 yaşındayken babasını kalp krizinden kaybeden, kendisinde de ciddi kalp yetmezliği bulunan 14 yaşındaki Çetinkaya'nın sağlığına kavuşabilmesi için kalp nakli olması gerekiyor. Yaşamını sürdürebilmesi için Ankara Şehir Hastanesi'nde yapılan ameliyatla iki yapay kalp takılan Çetinkaya, uygun kalbin bulunacağı günün hayaliyle yaşıyor.

Arda'nın annesi Naile Çetinkaya, oğlunun 8 yaşındayken top oynadığı sırada göğüs ağrısı yaşaması üzerine gittikleri hastanede kendisine kalp ritim bozukluğu ve kalp kapakçığında çökme teşhisi konulduğunu belirtti. O dönemde doktorların oğluna herhangi bir ilaç vermediklerini sadece Arda'yı her yıl kontrole çağırdıklarını anlatan Çetinkaya, bu yıla kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını söyledi.

Çetinkaya, oğlunun bu yıl ocak ayında rahatsızlandığını ve gittikleri hastanede kalp yetmezliği teşhisi konulduğunu belirterek, "O zaman Malatya'da oturuyorduk. Oğlum, Malatya'da iki hafta hastanede yattı. Daha sonra kalp yetmezliğinden dolayı oğlumu Ankara'ya göndereceklerini söylediler ve kalp nakli için sıraya girmesi gerektiğini söylediler. Oğlum ambulans uçakla Ankara'ya getirildi. Biz de oğlumun tedavisi Ankara'da olduğu için burada ev tuttuk." dedi.