İki yardım gemisi yüzlerce sığınmacıyla deniz ortasında kaldı

Kurtarılanlar arasında yüzlerce çocuk da bulunuyor."Sea Eye 4" ve "Ocean Viking" adlı iki yardım gemisi, Akdeniz'de kurtardıkları bini aşkın sığınmacı için güvenli liman arayışını sürdürüyor.

Alman "Sea Eye 4" gemisinin İtalya'nın Sicilya adası açıklarında beklediği, İtalyan makamlarından kendilerine henüz bir liman adı bildirilmediği kaydedildi. Sea Eye yarım kuruluşunun başkanı Gorden Isler, "Kurtardığımız insanların bir geceyi daha gemide geçirmek zorunda kalmamalarını umuyoruz" dedi.

Sea Eye 4'ün Salı gününden bu yana yedi farklı operasyonla 850 kadar sığınmacıyı denizden kurtardığı belirtiliyor. Sadece Perşembe akşamı, "Rise Above" adlı gemiyle birlikte denizden 400 kişinin kurtarıldığı bildirildi. Isler, kurtarılan kişiler arasında 200'ü aşkın çocuğun da bulunduğunu açıkladı.

Gorden Isler, Sea Eye 4 gemisinin yaklaşık 200 kişilik kapasitesinin bulunduğuna işaret ederek battaniye sıkıntısı yaşandığını ve erzakın tükenme tehlikesinin endişe yarattığını belirtti. Gemideki acil durumun derhal sona erdirilmesi gerektiğini vurgulayan Isner, güvertenin altındaki karanlık ve yer darlığı nedeniyle fenalaşan ve bayılanlar olduğunu söyledi.

Malta'dan ret yanıtı geldi

Sea Eye 4'ün yanı sıra yine Akdeniz'de çalışmalar yürüten Organisation SOS Méditerranée kuruluşuna ait "Ocean Viking" gemisinin de içindeki 313 sığınmacıyla güvenli bir liman için onay beklediği bildirildi. SOS Méditerranée sözcüsü Barbara Hohl, geminin bulunduğu bölgeden sorumlu Malta'nın Cuma günü kendilerine ret yanıtı verdiğini belirterek "Sonuçta maalesef alışıldık bir durum içindeyiz. Kurtarma operasyonları sonrasında bize yanaşabilecek bir liman gösterilmesi için çok uzun süre beklemek zorunda kalıyoruz" diye konuştu.

Denizden kurtarılan kişilerin gerek fiziki gerekse ruhsal açıdan kötü durumda olduklarını belirten Hohl, gemide 89 çocuk ve gencin de bulunduğunu kaydetti.

Akdeniz, göç güzergahları arasında en tehlikelileri arasında yer alıyor. Uluslararası Göç Örgütü (IOM) verilerine göre bu yıl en az bin 559 kişi denizde geçiş sırasında yaşamını yitirdi ya da kayboldu. Gerçek rakamların çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.

İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese dün AB Komisyonu'nun adaletten sorumlu üyesi Didier Reynders ile yaptığı görüşmede sığınmacılar konusunda AB'den destek talep etmiş, "Tam da pandemi döneminde İtalya'nın tüm gelen sığınmacıları kabul etmesini beklemek adil değil" demişti.

epd,AFP/BK,EC

© Deutsche Welle Türkçe

