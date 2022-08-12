İki yıl boyunca her gün enerji içeceği içti! Olay yaratan paylaşım

Sosyal medyada paylaşılan bir video çok kısa sürede viral oldu. Video o kadar çok izlendi ki en sonunda uzmanlardan yanıt gelmeye başladı.

Heart Foundation (Avustralya Ulusal Kalp Vakfı) sözcüsü Hannah Drake, iki yıl boyunca her gün enerji içeceği içtikten sonra erken başlangıçlı kalp hastalığı geliştirdiğini iddia eden bir kullanıcıdan gelen viral videoya TikTok'tan yanıt verdi.

İNSANLAR MERAK EDİYOR

İki yıl boyunca her gün enerji içeceği içtiğini söyleyen gencin videosuna istinaden açıklama yapan Drake, "İnsanlar bilmek istiyor, bu gerçek mi? Gerçekten olabilir mi? Kötü haberlerin taşıyıcısı olmaktan nefret ediyorum ama evet." Sözleriyle başlayan videosu 3,6 milyondan fazla izlendi.

ENERJİ İÇECEĞİ ZARARLARI

Hannah Drake videonun devamında çok sık enerji içeceği tüketilmesi durumunda yaşanabilecekleri sıraladı. Drake, "Enerji içeceği tüketimi, diğer sağlık koşullarının yanı sıra yüksek tansiyon, düzensiz kalp atışları ve felç ile bağlantılı. Pıhtı atmaya yol açabilir ve inme ve kalp yetmezliği riskinizi artırabilir” diye devam etti.

2021'de Amerikan Kalp Derneği, ABD'deki tüm kalp krizlerinin yaklaşık %20'sinin "sessiz" olduğunu açıkladı. Sessiz kalp krizi, kişinin kalp krizi geçirdiğini bile bilmeyebileceği anlamına geliyor.

TikTok’ta Hannah Drake’in videosunu izleyenler açıklamalar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Gelen yorumlarda enerji içeceği içmeyi bırakacağını söyleyenleri sayısı bir hayli fazlaydı.



