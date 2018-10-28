İki yıl boyunca kızına tecavüz etmiş! Ses kayıtları ortaya çıktı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 17 yaşında olan kızına iki yıldır tecavüz ettiğini kabul eden 44 yaşındaki H.D. isimli adam cezaevine gönderildi. Polis, zanlının tutukluluk süresince birçok kez psikiyatrik muayeneden geçirildiğini ve cezai ehliyetinin tam olduğunu mahkemeye bildirdi.

Olay, durumdan şüphelenen köylülerin, Sosyal Hizmetler Dairesi’ne başvurarak yardım istemesi ve dairenin de polisle yaptığı işbirliğiyle ortaya çıkmıştı. Gözaltına alınan H.D., aleyhindeki suçlamaları kabul ederken, soruşturma sırasında kızın cep telefonunda ise, istismara uğradığı anlara ait ses kayıtları bulundu.

“Çocukları istismar etme” ve “cinsel taciz” dahil pek çok suçlamayla tutuklanan zanlı H.D., dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mahkemede ifadesine başvurulan polis memuru, H.D.’nin Şubat 2016 ile 6 Ekim 2018 tarihleri arasında öz kızına, Alayköy’deki boş arazi ve evinde tecavüz ettiğini belirtti. Polis, olayın 16 Ekim’de saat 11.30’da Sosyal Hizmetler Dairesi yetkilileri tarafından polise bildirildiğini ve soruşturma başlatıldığını söyledi.