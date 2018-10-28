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İki yıl boyunca kızına tecavüz etmiş! Ses kayıtları ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 08:34 | Son Güncelleme

Öz kızına iki yıldır tecavüz etmekle suçlanan ve mahkemede ‘pişmanım’ diyen 44 yaşındaki H. D., dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan polis, 17 yaşındaki kızın cep telefonunda, tecavüz anlarına ait ses kayıtlarını buldu.

İki yıl boyunca kızına tecavüz etmiş! Ses kayıtları ortaya çıktı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 17 yaşında olan kızına iki yıldır tecavüz ettiğini kabul eden 44 yaşındaki H.D. isimli adam cezaevine gönderildi. Polis, zanlının tutukluluk süresince birçok kez psikiyatrik muayeneden geçirildiğini ve cezai ehliyetinin tam olduğunu mahkemeye bildirdi.

Olay, durumdan şüphelenen köylülerin, Sosyal Hizmetler Dairesi’ne başvurarak yardım istemesi ve dairenin de polisle yaptığı işbirliğiyle ortaya çıkmıştı. Gözaltına alınan H.D., aleyhindeki suçlamaları kabul ederken, soruşturma sırasında kızın cep telefonunda ise, istismara uğradığı anlara ait ses kayıtları bulundu.

“Çocukları istismar etme” ve “cinsel taciz” dahil pek çok suçlamayla tutuklanan zanlı H.D., dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mahkemede ifadesine başvurulan polis memuru, H.D.’nin Şubat 2016 ile 6 Ekim 2018 tarihleri arasında öz kızına, Alayköy’deki boş arazi ve evinde tecavüz ettiğini belirtti. Polis, olayın 16 Ekim’de saat 11.30’da Sosyal Hizmetler Dairesi yetkilileri tarafından polise bildirildiğini ve soruşturma başlatıldığını söyledi.

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'ÜÇ PSİKİYATRİ UZMANI MUAYENE ETTİ'

Zanlının sorgusunda suçunu kabul ettiğini aktaran polis, zanlının 9 günlük tutukluluk süresince kız çocuğuna ait cep telefonunda, taciz anlarına ait ses kayıtlarının belirlendiğini söyledi. Bu süreçte 10 kişiden ifade alındığını belirten polis, zanlının tutukluluk süresince birçok kez üç ayrı psikiyatri uzmanının muayenesinden geçirildiğini ve cezai ehliyetinin tam olduğunu mahkemeye aktardı. Mahkeme zanlının tutuklu yargılanmasına karar verdi. (Milliyet)


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tecavüz KKTC

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
NE DENİRKİ SÖZÜN BİTTİĞİ YER. ALLAH BELANI VERSİN ADAM BELANI
asın bu şerefsizi.
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