İki yıl önce 4 kişinin yanarak can verdiği bina yeniden alevlere teslim oldu

Beyoğlu’nda iki yıl önce yangının çıktığı ve 4 kişinin öldüğü bina gece saatlerinde tekrar alevlere teslim oldu. Dizi setleri için kullanılan binada herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmazken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın gece saatlerinde Asmalımescit Şehbender Sokak’taki5 katlı tarihi binanın çatı katlarında henüz belirlenemeyen nedenleyangın çıktı. Boş ve dizi setleri için kullanıldığı öğrenilen binada alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye erleri yangının çıktığı çatı katına müdahale etmeye başladı. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Daha önce 4 kişi yanarak can vermişti

Gece saatlerinde alevlere teslim olan binanın Mart 2019 yılında 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan bir yangın çıkmıştı. Feci olayda E.Ö adında bir kişi yakalanıp gözaltına alınmış, ifadesinde öldürmek kastıyla olmamakla birlikteyangını çıkardığını kabul ettiği, alevlerin çıkmasının ardından itfaiyeye ihbarda bulunduğunu söylediği iddia etmişti.

Öte yandan, yangın çıktığı binanın dizi setleri için kullanıldığı öğrenildi. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmazken binada maddi hasar meydana geldi.